Самвелка, закатай губу обратно!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Самвел Бабаян осмелился комментировать переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Day.Az представляет публикацию:

"Помните персонажа по имени Самвел Бабаян? Он решил напомнить о себе, разглагольствуя о том, как неправильно идут переговоры между Баку и Ереваном.

Естественно, Бабаян уверен, что именно он может сделать так, чтобы условия переговоров были выгодными для Армении. И тут Бабаяна понесло.

"Если мы идем в направлении открытия дороги, то нам придется договариваться с Азербайджаном, но мы будем проходить через их территорию, какие там будут гарантии?" - начал Бабаян.

Дальше - больше. "Азербайджан должен поставлять нам газ за 160 долларов, как поставляет сегодня Россия", - размечтался старый клоун.

Какие такие гарантии? Какой газ по $160? Азербайджан ничего не должен ни Армении, ни тебе, чёрт!

Чтобы получать газ, сначала надо договориться, потом построить коммуникации, а потом найти деньги на покупку.

А чтобы договориться, надо и дорогу открыть, и конституцию изменить, и главное - не выпендриваться.

Так что закатывай губу обратно, Самвел. Размечтался!"