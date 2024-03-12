Самвелка, закатай губу обратно!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Самвел Бабаян осмелился комментировать переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Day.Az представляет публикацию:
"Помните персонажа по имени Самвел Бабаян? Он решил напомнить о себе, разглагольствуя о том, как неправильно идут переговоры между Баку и Ереваном.
Естественно, Бабаян уверен, что именно он может сделать так, чтобы условия переговоров были выгодными для Армении. И тут Бабаяна понесло.
"Если мы идем в направлении открытия дороги, то нам придется договариваться с Азербайджаном, но мы будем проходить через их территорию, какие там будут гарантии?" - начал Бабаян.
Дальше - больше. "Азербайджан должен поставлять нам газ за 160 долларов, как поставляет сегодня Россия", - размечтался старый клоун.
Какие такие гарантии? Какой газ по $160? Азербайджан ничего не должен ни Армении, ни тебе, чёрт!
Чтобы получать газ, сначала надо договориться, потом построить коммуникации, а потом найти деньги на покупку.
А чтобы договориться, надо и дорогу открыть, и конституцию изменить, и главное - не выпендриваться.
Так что закатывай губу обратно, Самвел. Размечтался!"
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