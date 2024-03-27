Планы по оказанию военной помощи Армении вредят усилиям по миростроительству в регионе

Планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вредят усилиям по миростроительству в регионе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

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