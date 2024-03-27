https://news.day.az/politics/1647424.html Планы по оказанию военной помощи Армении вредят усилиям по миростроительству в регионе - МИД Азербайджана
Планы по оказанию военной помощи Армении вредят усилиям по миростроительству в регионе - МИД Азербайджана
Планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вредят усилиям по миростроительству в регионе.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре