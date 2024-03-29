- что на повестке?

Сегодня проходит очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, повестка заседания включает в себя 21 вопрос:

1. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в конституционные законы Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" и "О нормативных правовых актах" (второе чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона "О медиа" Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года №471-VIQ (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Консульский устав Азербайджанской Республики", утвержденный законом № 782 Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики №824-VIQD от 24 февраля 2023 года о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О чрезвычайном положении".

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об объединении, функционировании, упразднении муниципалитетов" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики" Об увековечении памяти шехидов и льготах семьям шехидов", "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных внутри страны)", "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без опеки родителей", "О профессиональном образовании" и "О правах инвалидов" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденный законом № 141-IIQ Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (Первое чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О таможенном тарифе" и "О рекламе" (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиа" (первое чтение).

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