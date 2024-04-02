Завтра состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Завтра состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, ожидается, что на заседании будут рассмотрены ходатайства о помиловании.
Отметим, что на данный момент подписано 69 распоряжений о помиловании и 12 актов об амнистии.
Последнее распоряжение о помиловании ряда осужденных было подписано 8 мая 2023 года по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условное наказание).
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