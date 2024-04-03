Французский план для Еревана: Армения должна гореть в огне

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне высказал антиазербайджанские взгляды на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заявил, что "риторика Азербайджана в отношении Армении" беспокоит Париж.

Реакция МИД Азербайджана не заставила себя долго ждать.

"Недопустимо, чтобы французская сторона, осуществляющая широкое вооружение Армении, поощряющая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике... Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, которая последние 30 лет прикрывала агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом французская сторона должна понимать, что пока осуществляемая ею деструктивная деятельность не будет прекращена, это не принесет пользы как пострадавшему имиджу Франции, так и Армении, которую она всячески защищает", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Цели Парижа в Ереване

Это не первый случай, когда руководство Франции высказывает необоснованные заявления в адрес Азербайджана. Мы неоднократно были свидетелями этого момента после Второй карабахской войны.

Очевидно, что официальный Париж хочет, чтобы ситуация между Азербайджаном и Арменией оставалась напряженной. Потому что в таком случае Париж имеет повод открыто встать на сторону Армении и посылать Еревану сигналы о том, что "безопасность находится под угрозой".

Франция впервые запустила этот план после столкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября 2022 года. Создав картинку о "существующей угрозе" безопасности Армении, Париж выиграл шанс разместить гражданскую миссию Евросоюза на границе с Азербайджаном.

Позже под разными предлогами ему удалось расширить состав гражданской миссии, а также продлить срок своего пребывания в Армении.

Этот сценарий продолжается и сейчас. Франция в настоящее время пытается укрепить свои позиции в Ереване, проводя маневры, которые создадут напряженность в регионе, вооружая Армению и выдвигая необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

Армения будет гореть в огне

Ход событий показывает, что Франция продолжает свою агрессивную колониальную политику в Армении, какую она проводит в Африке и на Ближнем Востоке. Другими словами, Армения становится новой французской колонией.

Пока официальный Париж пытается закрепиться в Армении, он не может противостоять своим соперникам в других регионах. Например, Китай и Россия вытесняют Францию ​​из Африки.

Кроме того, Франция испытывает трудности с удержанием Новой Каледонии в своих руках.

Главным конкурентом Франции в этом вопросе является Китай. Пекин ближе к региону с точки зрения расстояния. По этой причине Китай вкладывает значительные средства в остров и умудряется привлечь на свою сторону местное население.

Азербайджан также выражает свою поддержку движению за независимость Новой Каледонии.

Ежедневно растущие протесты против французского неоколониализма на острове показывают, что дела у Парижа идут не очень хорошо.

Поэтому Париж рассчитывает компенсировать утраченное влияние в Армении. Но время показывает, что политика неоколониализма Франции потерпит неудачу и на Южном Кавказе.

Трудно сейчас прогнозировать, какие процессы будут происходить в результате попыток Франции обосноваться в Армении и как в этот процесс вмешается Россия.

Поэтому использование Францией Армении в своих интересах может еще больше усилить напряженность на Южном Кавказе. Франция находится далеко от региона. А Армения уготовлена судьба гореть в огне.