https://news.day.az/politics/1652632.html Обезврежен армянский квадрокоптер - ФОТО
Обезврежен армянский квадрокоптер - ФОТО
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен Вооруженными силами Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
"В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана квадрокоптер, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района, был обнаружен, обезврежен и конфискован", - говорится в сообщении ведомства.
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