Между Милли Меджлисом и Конгрессом Новой Каледонии подписан меморандум о сотрудничестве

Между Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана и Конгрессом Новой Каледонии подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Day.Az, меморандум от имени парламента Азербайджана подписала Сахиба Гафарова, а от имени Конгресса Новой Каледонии - Рок Вамитан.

Согласно документу, Милли Меджлис Азербайджана учитывает право народа Новой Каледонии на самоопределение и будет информировать международное сообщество по этому вопросу.

Кроме того, согласно меморандуму, стороны будут развивать межпарламентское сотрудничество в целях укрепления дружественных отношений между народами Азербайджана и Новой Каледонии, а также содействовать установлению постоянных связей между комиссиями, комитетами и органами законодательных органов, организовывать взаимные визиты делегаций членов парламента с целью изучения и обмена опытом парламентской и международной деятельности.

Для сотрудничества между парламентами будет создана соответствующая группа депутатов, которые будут информировать друг друга об опыте подготовки и принятия законодательных актов, а также межпарламентского сотрудничества, которая будет делиться друг с другом правовой и иной информацией о своей деятельности, предпринимать активные усилия по исследованию, рассмотрению, развитию и реализации различных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Новой Каледонией на международной парламентской арене, осуществлять обмен опытом, в целях внесения положительного вклада в эффективную деятельность законодательных органов, осуществлять поддержку в установлении постоянных отношений между Аппаратом Милли Меджлиса Азербайджана и Бюро Конгресса Новой Каледонии.

В документе также отмечается, что для реализации целей меморандума о сотрудничестве будут организованы регулярные встречи.

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