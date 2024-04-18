Глава комитета Конгресса Новой Каледонии благодарит Азербайджан
Мы благодарим Азербайджан за поддержку нашей борьбы с колониализмом и за независимость.
Об этом сказала председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", сообщает в четверг Day.Az.
Она отметила, что результаты референдума в Каледонии были сфальсифицированы.
"Мы потребовали пересмотра итогов референдума, проведенного в Каледонии. Этот референдум крадет права народа", - сказала глава комитета.
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