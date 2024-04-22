Дмитрий Песков прокомментировал уход российских миротворцев из Карабаха

Геополитические реалии на Южном Кавказе изменились, и для российских миротворцев там не осталось функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход российского миротворческого контингента (РМК) из Карабаха.

"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Там изменились геополитические реалии, и, собственно, там не осталось больше функции для них (РМК - Ред.). Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована", - сказал Песков.

Он отметил, что сейчас Азербайджан и Армения работают над мирным договором. "Где тоже еще остаются несогласованные статьи", - добавил Песков.

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