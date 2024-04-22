Российские СМИ широко освещают рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну

Российские СМИ широко освещают рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в эту страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина находится с рабочим визитом в Москве. В рамках визита состоялась встреча лидеров двух стран один на один.

Агентство ТАСС пишет, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что проходящая в Кремле встреча с российским коллегой Владимиром Путиным даст новый импульс развитию отношений между двумя государствами.

В информациях РИА Новости, газеты "Московский комсомолец" отмечается, что Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил благодарность за вклад, который его отец, общенациональный лидер Гейдар Алиев внес в строительство БАМ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы безопасности, двусторонние отношения и ряд других тем. Об этом пишет агентство Интерфакс.

В публикации сайта News.ru отмечается, что лидеры двух стран встретились впервые после их переизбрания в этом году. "И стоит ожидать, что они продолжат работу, начатую раньше. Политологи считают, что после обнадеживающего прорыва в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы Москва и Баку хотят обсудить перспективы развития отношений в новой геополитической реальности на Южном Кавказе", - комментирует издание проходящие в Москве переговоры.

"Аргументы и факты", цитируя Президента России Владимира Путина, напомнившем о вкладе, который внес отец действующего лидера Азербайджана Гейдар Алиев в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает, что "Путин отметил, что Алиев-старший во времена СССР непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством БАМа, и подчеркнул, что в России ему благодарны за это".

Российская Федерация является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе. Соответствующее заявление в понедельник, 22 апреля, сделал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет интернет-издание gazeta. ru. "Он добавил, что сегодня главы двух государств планируют обсудить проект международного транспортного коридора "Север-Юг", который должен объединить РФ и Азербайджан. При этом, по мнению азербайджанского лидера, этот коридор имеет важное значение для обеспечения безопасности грузоперевозок", - сообщает российское издание.

Путин указал на рост товарооборота между РФ и Азербайджаном. По словам Путина, он составил уже более 4 миллиардов долларов. Кроме того, 6 миллиардов долларов российских инвестиций составляют часть экономики Азербайджана. Эти данные опубликованы на сайте телеканала Рен.тв.