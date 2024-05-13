США по-прежнему верят, что мир между Азербайджаном и Арменией возможен.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы продолжаем верить, что мир возможен. Это то, чем госсекретарь и другие продолжают активно заниматься. У меня нет никакой информации о ходе переговоров между сторонами. Но мы продолжим поддерживать этот процесс",- сказал он.

Отметим, что 10-11 мая 2024 года в казахстанском городе Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Министры поприветствовали прогресс в делимитации границы и достигнутые в связи с этим договоренности. Министры и возглавляемые ими делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще существуют разногласия.

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