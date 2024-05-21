Модернизированный Турцией истребитель "Лачин" передан Азербайджану

Самолет "Су-25 ML" под названием "Лачин" был модернизирован Турцией и передан Военно-воздушным силам Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Самолет был модернизирован турецкой аэрокосмической компанией.

Напомним, что основным преимуществом техники "KGK", предусмотренной на самолетах "Лачин", является возможность правильно направить ракету так, чтобы она могла уничтожить цель на расстоянии 110 километров от места запуска, а также точно нацелить ракету, запущенную с высоты более 37 километров.

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