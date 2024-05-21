Армянские власти слишком сильно скучают по школе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армен Григорян соскучился по школьной поре.

Day.Az представляет публикацию:

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван "сделал домашнее задание" и готов подписывать мирный договор с Азербайджаном "хоть завтра".

"Будем надеяться, что возникнет такая возможность достичь мира. Самое главное, что Армения готова, она выполнила свое "домашнее задание" и приложила всяческие усилия, чтобы сделать все это возможным", - отметил Григорян.

Обратили внимание, как часто в действиях и словах властей Армении сквозит школьная тематика? Один домашнее задание делает, другой - Пашинян - бегает по спортзалам, кидает баскетбольные мячи и носится везде с собственноручно вырезанной из картона картой Армении.

Карты те же ... интерес у армян к ним, как на уроке географии! Нет ощущения, что все эти люди либо в школе не доучились, либо просто по детству скучают?

Может быть, в этом и ключ к подписанию мирного договора? Поставить первоклашек с бантами, армянам выдать красную ленту с красивой надписью, сказать, что это не подписание какое-то, а торжественная линейка - и они как миленькие приедут, куда скажут, и подпишут наконец все, что надо? Ну, что поделать, если у людей такой фетиш.