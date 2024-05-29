"Безответственный циник!"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на безосновательные обвинения президента Франции Эмманюэля Макрона, который осмелился назвать ее страну "безответственной".

Как передает Day.Az, Мелони не стала церемониться и посадила французского лидера на место во время своего выступления.

"Макрон посмел нас назвать безответственными. Безответственные, Макрон, это те, кто разбомбил Ливию, раздражали отношения Италии с Каддафи в сфере энергетики. Безответственные - это те, кто подверг нас хаосу миграции. Циники, Макрон, это французы, которые при помощи полиции высылают мигрантов в нашу сторону. Но прежде всего, будем называть вещи своими именами, отвратительные - это те, кто как Франция, эксплуатирует Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях шантажа и вынуждает африканских детей вкалывать на рудниках, как, например, в Нигерии, где Франция извлекает 30% урановой руды для работы своих атомных электростанций. пока 90% нигерийцев живет без электричества. Не надо читать нам нотации, Макрон. Люди бегут из Африки из-за вас. Проблему нужно решать не завозом африканцев в Европу, а освобождением Африки от таких европейцев. Понятно?!", - заявила Мелони, чем вызвала овации толпы.