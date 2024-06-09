Достижения Макрона: проиграл в Африке, на Кавказе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эмманюэль Макрон проигрывает по всем фронтам.

Day.Az представляет публикацию:

"По всей Европе сегодня прошло голосование в Европарламент - важнейшее событие в политической жизни континента. Да, выбирают они "общих" депутатов, но для политиков в каждой из стран это ОЧЕНЬ важно, потому что итоги голосования в каждой конкретной стране показывают отношение людей к местным политическим силам. И для Эммануэля Макрона выборы в Европарламент обернулись просто порнографической трагедией.

По итогам голосования во Франции больше всего голосов на выборах в Европарламент получила одна из главных оппозиционных сил - Национальное объединение, возглавляемое Марин Ле Пен - это ультраправые. У них - около 33% голосов избирателей.

А что партия Макрона? Его блок "Ренессанс" выборы провалил, у них вдвое меньше голосов, чем у ультраправых.

Эти цифры настолько напугали Макрона, что тот, не дожидаясь понедельника, выступил с заявлением о роспуске Национального собрания. Макрон распускает парламент и назначает на июль досрочные выборы. По графику следующие выборы во французский парламент должны были пройти аж через три года, в 2027-м.

Представьте теперь, насколько испугался Макрон! Выборы - через три года, а прямо сейчас он проигрывает - с треском - ультраправой оппозиции. Казалось бы, ну у тебя есть еще почти три года на то, чтобы исправить ситуацию, но нет. Макрон предпочитает пойти на досрочные выборы через месяц. Почему?

Потому что Макрон прекрасно понимает, что даже нынешнее ублюдочное положение, в котором он оказался, будет лучше, чем через три года. Это перед армянами и в соцсетях Макрон строит из себя Наполеона - на практике он прекрасно понимает, что ничего за оставшееся до 2027 года он исправить не сможет.

Для среднего французского избирателя Макрон - не Наполеон, а пример упадка, инфляции, проблем в экономике и краха внешнеполитического авторитета Франции. Макрон "проспал" начало войны в Украине, потерял влияние в странах Африки, сунулся на Южный Кавказ - и получил по ушам. Вдобавок о своих правах вспомнили народы заморских территорий, и они все громче требуют соблюдения своих прав.

И вот за это вот недоразумение французы больше голосовать не хотят. Привет, Эммануэль! Пока, Эммануэль!"