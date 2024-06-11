Freedom House вновь обнажил свою глупость

Автор: Байрам Эльшадов

Американская организация Freedom House, считающая себя бастионом и оплотом демократии во всем мире, вновь инициировала антиазербайджанскую кампанию. Такие кампании уже стали нормой и привычным явлением. Причем организация со штаб-квартирой в Вашингтоне допускает серьезные ошибки в своей аргументации, тем самым инвалидируя свою изначальную критику.

К примеру, "Freedom House" говорит о неослабевающей зависимости от ископаемого топлива и ограниченных планов по сокращению выбросов. При этом не рассматривая то, что на ряде территорий Азербайджана запущены проекты по созданию электроэнергии с помощью ветра и солнца. Также создаются ГЭС, в том числе и в освобожденных от оккупации районах. Это демонстрирует серьезные планы и инвестиции, которые направляются на декарбонизацию и ускорение зеленого перехода. Однако специалисты Freedom House не сочли нужным рассмотреть эту сторону вопроса. По одной простой причине - это сломало бы их аргумент.

Поразительным кажется то, что контора, которая должна заниматься вопросами демократии, перешла на проблемы климатического развития. И если говорить о том, что в Азербайджане якобы не соблюдаются климатические стандарты, то необходимо упомянуть, что большинство компаний, функционирующих в Азербайджане, являются иностранными. Таким образом, критика Freedom House является абсолютно неуместной и, говоря по правде, указывает на то, что в организации не до конца изучили вопрос, который комментируют.

Попытки привязать традиционную для Freedom House критику Азербайджана о "нарушениях в сфере защиты прав человека" к проведению COP29 в Баку указывают на то, что организация, либо заказчики, заинтересованы в создании информационного фона для подрыва авторитета климатического саммита.

При этом, если рассмотреть другие страны, к примеру Армению, то структура предпочитает закрывать глаза на те нарушения, которые происходят там. К примеру, на жестокие задержания во время протестов. Это всего лишь один пример и можно найти огромное количество таких ситуаций, в силу предвзятого подхода и несовершенной методологии "правозащитников".

В этом подходе стоит искать политическую мотивацию. Freedom House в прошлом получал финансирование от Госдепа для реализации "операций" против некоторых иностранных государств, о чем сообщало влиятельное издание Financial Times.

Учитывая вышеизложенное, насколько справедлива предвзятая критика Freedom House в адрес Азербайджана? И насколько ценен вклад организации в дискуссию о проведении COP29 в Баку? Отсутствие объективности бросает большую тень на Freedom House и полностью лишает какого-либо смысла их попытки дискредитировать Азербайджан.