Технически несовершенный рейтинг Freedom House не отражает реальную ситуацию

Автор: Эмин Севдималиев

Вышел новый отчет Freedom House, в котором не нашлось места сюрпризам. В очередной раз плохие остались плохими, а хорошие стали еще лучше.

Честно говоря, даже нет смысла открывать этот отчет, потому что многие тезисы и рекомендации организации являются предсказуемыми. Из года в год Freedom House рекомендует бороться с автократией, продвигать демократию и т.д.

И с каждым годом возникает все больше и больше вопросов как к самой организации, к методологии и отсутствию предвзятости.

В попытке объяснить ограниченную ценность данного инструмента Day.Az предлагает читателям критический анализ, который подчеркивает слабый фундамент и тщетность попыток составления такого рода рейтингов.

Что такое демократия, как ее измерять и прочие технические недочеты рейтинга

Действительно, это ключевой вопрос, который является самой большой критикой организации. Настолько широкую идею как демократию невозможно загнать в определенные рамки. При применении любого определения демократии картина не будет полной. Таким образом, выбирая определение демократии, Freedom House выбирает индикаторы, с помощью которых будет "измерять" демократию. Таким образом, анализ, предлагаемый организацией, приобретает серьезные очертания предвзятости, что ставит под сомнение валидность и релевантность анализа. Другими словами, основываясь на несовершенном определении концепции "демократии", на первом же этапе анализ становится технически несовершенным.

Второй пункт критики заключается в том, как долго проходит построение демократического общества в той или иной стране и какие помехи приходилось преодолевать странам. Возьмем, к примеру, Азербайджан. Азербайджанские женщины одни из первых в мире получили право голосовать. Это случилось намного раньше, чем в США и во многих западных странах. Для сравнения, британские женщины получили право голоса на девять лет позже азербайджанок. Также Азербайджан стал частью СССР, что подорвало демократические процессы в стране. Демократия вернулась в Азербайджан только после развала Советского Союза. Насколько справедливо сравнивать уровень демократии в Азербайджане, или другой стране бывшего СССР, и Великобритании, к примеру? Получается, что Freedom House сравнивает страны, которые нельзя сравнивать в принципе.

Пункт номер три включает в себя структурные возможности и ограничения. Существует ряд стран, которые не могут быть демократиями в силу структурных ограничений, связанных с геополитическими сложностями. Ярчайший пример такой страны - Мьянма, которая испытывает значительные сложности с демократической трансформацией, в первую очередь из-за ее соседства с крупными странами, намерения которых понять, зачастую, сложно.

Другими словами, анализ Freedom House систематически исключает важные параметры, которые влияют на результат во имя составления рейтинга. Это больно бьет по ценности к пониманию демократичности в той или иной стране, что, в свою очередь, приводит к вопросу о ценности рейтинга и его необходимости.

Последний пункт, который необходимо затронуть, связан с тем, что цифры не позволяют адекватно оценить уровень демократичности ни в какой-либо конкретной стране, ни в сравнении с другими. Приведем пример: Иран представляет собой теократический тоталитарно-репрессивный режим, который получил весьма низкий общий счет в 12 баллов в этом году. С другой стороны, возьмем Узбекистан, который также получил 12 баллов. С точки зрения Freedom House, обе страны одинаковы в контексте демократии. Но так ли это на самом деле? На самом деле нет, как минимум, потому что Узбекистан не применяет смертную казнь, в отличии от Ирана. Остальные аргументы, включающие в себя реформы, которые проводятся в Узбекистане, даже нет смысла рассматривать, все и без них ясно. Однако, повторимся, с точки зрения организации эти страны одинаково демократичны, что является нонсенсом и профанацией политической науки в угоду политическим заявлениям и нарративам.

Пятый пункт, стремясь быть аполитичной, Freedom House продвигает сепаратизм. Судите сами, в рейтинг входят большое количество непризнанных территорий на территории бывшего СССР, перечислять которые мы не будем с точки зрения принципа. Ставя себя на морально более высокую позицию гуманизма, Freedom House легитимизирует сепаратизм, ударяя по демократическим ценностям и замедляя демократическое развитие. Чувствуете иронию, двуличность и противоречие заявленным ценностям?

С технической точки зрения мы видим большое количество причин для, выражаясь дипломатично, очень осторожного отношения к этому рейтингу и его использование государствами для политических заявлений является глупым и опасным. Опасным потому, что основывая свою внешнюю политику на сомнительных рейтингах с ветхим фундаментом, эти государства рискуют принять неправильное решение по тому или иному вопросу международной повестки.

Психологический аспект

Нравится нам это или нет, люди склонны искать нарратив, который соответствует нашей философии, представлению о жизни, и нашим предпочтениям. Эта часть нашего бытия прослеживается и в вопросах политических, зачастую, даже больше чем в повседневных. Вопросы политики, демократии, безопасности, сотрудничества и прочие аспекты международных отношений, настолько тесно переплетены, что сами того не желая, мы создаем категории, которые призваны облегчить наше понимание того или иного феномена. Мы склонны видеть белое и черное, предпочитая не замечать все оттенки серого, которые находятся между ними.

Такую же тенденцию мы видим и в этом рейтинге. Рассмотрим пример Армении. Армения является любимицей западных правозащитников, которые продвигают идею о том, что страна является единственным бастионом демократии в своей части планеты. Армения более свободна, чем Турция и Босния и Герцеговина, к примеру. При этом, весьма влиятельные издания подчеркивают, что Армения скатывается в авторитаризм. Но эксперты Freedom House, видимо, не согласны с такой точкой зрения. И даже грокие дела против видных журналистов не являются аргументом.

С другой стороны, Турция. Стремительный рост Анкары и ее растущее влияние раскрыли большое количество недоброжелателей. Но как может быть страна авторитарной, если президентские выборы дошли до второго тура, а аналитики не достигли консенсуса о том, кто же фаворит в гонке. Такая страна не является авторитарной по определению, но антитурецкая кампания, из-за которой многие на Западе считают Анкару недемократичной страной, дала свои плоды.

И как тут не вспомнить Францию. Метод, с помощью которой протолкнули непопулярную реформу, которая привела к масштабным протестам, является чем-угодно, но не демократией. Но об этом сейчас никто не вспомнит, да и во время процесса мало кто на Западе давал честный и непредвзятый анализ по этому вопросу.

Эти примеры демонстрируют, что рейтинги от Freedom House и прочих аналогичных организаций являются отголоском предубеждений, которые существуют на Западе.

Реальность такова, что демократия, не имеет значение как она опредяется, является еще одним инструментом в руках государств, которое используется как рычаг, на который можно надавить для решения внешнеполитических целей.