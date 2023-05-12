Армянские журналисты жалуются на преследования

Армянский журналист, Давид Саркисян, столкнулся с преследованиями, связанными с его профессиональной деятельностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, журналист подготовил и опубликовал материал о вице-мере Еревана от правящей партии "Гражданский договор" Тигране Авиняне.

"Предполагаю, что обидел Авиняна, хотя ничего нового не сказал. Представил имеющуюся в открытых источниках информацию, не оскорблял его, не клеветал. Понимая это, Авинян подал на меня в суд не за оскорбление и клевету, а за нанесение вреда деловой репутации, что делает его более уязвимым, поскольку должностные лица не могут иметь деловую репутацию", - отметил журналист.

В результате, Саркисян столкнулся с беспрецентными, по его словам, санкциями.

"Это однозначно подавление свободы слова. Это беспрецедентное явление в истории Армении, когда накладывают арест на личное имущество и счета журналиста, никогда такого не было", - сказал он.

Получается интерсная ситуация. Представитель правящей партии, у истоков которой стоит бывший журналист, а ныне премьер-министр Пашинян, стремится подавить основные принципы, на которых строилась партия. Но в сегодняшней Армении демократия является лишь дымовой завесой, за которой прячется авторитаризм.