О крахе демократической мечты Армении

Автор: Эмин Севдималиев

Влиятельное издание The National Interest опубликовало интересную статью о скатывании Армении в авторитаризм. Данная статья стала шоком для армян, так как они верили в то, что все на западе считают Армению бастионом демократии.

Не смотря на то, что я согласен с общим посылом работы, я не согласен с тем, что Армения скатывается в авторитарный стиль управления. По одной простой причине: невозможно скатиться к авторитаризму, будучи авторитарной страной. Да, Армения не была демократией. Попробую описать почему.

Вся вера армян в то, что они являются демократией, упиралась в то, что у них произошла мирная передача власти. Другими словами - революция. Но является ли это достаточным аргументом, чтобы утверждать о наличии демократии?

В моем понимании демократия обуславливается слаженной и эффективной работой институтов. Если рассматривать ситуацию через эту точку зрения, то в Армении не было демократии изначально. Какой орган выполнил свою работу? Оборонное ведомство открыто врало своим согражданам, докладывая о мнимых успехах во время проигранной 44 дневной войны. До начала войны министерство обороны отчитывалось о готовности дойти чуть ли не до Баку, демонстрируя новые "игрушки", которые предоставляли Армении ее союзники в кредит или в дар.

СМИ избрали такую же модель работы, как и минобороны, в результате дискредитировав себя в глазах сограждан. Мы все помним, как Армения "сохраняла контроль" над Шушой, когда азербайджанская армия распространяла кадры из освобожденного города.

Министерство внутренних дел, как отмечает издание, стало на защиту интересов политических элит. Кто из совершавших правонарушения в стране после объявления капитуляции был арестован? Ведь были сообщения и об избиениях и даже об убийствах.

Экономические институты не сдвинули страну с мертвой точки, и Армения до сих пор не обладает какой-либо внятной экономикой. Сюда также можно отнести развитие технологий, которым так любили хвастаться в Армении. Но почему этот высокотехнологичный потенциал не дал каких-либо результатов стране в тот период, когда это было необходимо. Где же был этот потенциал во время войны? Ответ прост. Его не было, так как институты не работали.

На самом деле страна, находящаяся в такой сложной геополитической ситуации, как Армения, не может быть демократией. Весьма долгое время часть границ Армении контролировалась российскими пограничниками, железнодорожная и транспортная инфраструктура также не контролируется страной. Как при таком раскладе может работать демократия, когда страна не может распоряжаться своим имуществом без подтверждения других стран?

Армения эксплуатировала образ молодой и бурно развивающейся демократии, выезжая на революции, которая привела Никола Пашиняна к власти весьма долго. Но поддержание таких масштабных иллюзий всегда, рано или поздно, прекращается. Не имеющая полного суверинитета по ключевым вопросам, включая экономику, безопасность и дипломатию, Армения не могла скатиться в авторитаризм. Потому что она не была демократией изначально.