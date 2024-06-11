Обнародована повестка внеочередной сессии Милли Меджлиса

Объявлены дата и повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседания, которое состоится 14 июня, включено 11 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" (второе чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" (второе чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильном транспорте" (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)", "О списке предметов, могущих принадлежать определенным участникам гражданского оборота, нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом", "О таможенном тарифе" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" (второе чтение).

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