Венгерские депутаты посетили Агдам

Члены венгеро-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Венгрии ознакомились с последствиями армянского вандализма в Агдаме, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Как передает Day.Az, делегация посетила Агдамскую Джума мечеть, а затем осмотрела остатки разрушенных армянами зданий на центральной улице города. Сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики проинформировал гостей о разрушениях и актах вандализма, совершенных за 30 лет захватнической Арменией на территории Агдамского района, в том числе уничтожении культурных, исторических и религиозных памятников. Было отмечено, что армянские вандалы, наряду с другими оккупированными ими городами и селами, также разграбили и сровняли с землей город Агдам. Были разрушены все дома, социальные объекты, хозяйства. После Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, на освобожденных от оккупации территориях развернулись масштабные строительно- восстановительные работы.

Делегации, прибывшей затем в лагерь Специального представительства Президента, была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых и запланированных к реализации в соответствии с Генеральным планом города Агдам.

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