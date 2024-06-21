Названы причины проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что время проведения в Азербайджане мероприятий мирового уровня и парламентских выборов, имеющих общественно-политическое значение, приходится на ноябрь.

По ее словам, очевидно, что в период проведения конференции COP29 и других мероприятий целесообразно полное функционирование парламента страны.

"Полное формирование нового созыва Милли Меджлиса создаст условия для бесперебойного осуществления нормотворческой деятельности. Также неизбежно, что в нашей стране будут введены определенные ограничения в связи с проводимыми мероприятиями. Также одной из главных задач государства является беспрепятственная организация полного участия избирателей в выборах. Учитывая все это, ко мне обратились депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан". Они выступили с предложением об обращении к Президенту Азербайджанской Республики по поводу проведения внеочередных выборов", - добавила она.

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