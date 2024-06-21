Игорь Маслов о важности работы российско-азербайджанского экспертного совета

Решение о создании российско-азербайджанского экспертного совета является верным и плодотворным и сфера интересов этой переговорной платформы расширена с двусторонней до региональной и глобальной проблематики.

Об этом на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета сказал начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Каждое время сопряжено с новыми возможностями и угрозами, вызовами, поэтому в зависимости от того, сможем ли мы правильно понимать тенденции, которые существуют объективно, принимать правильные решения, от этого зависит дальнейшее развитие стран, регионов и в целом мира", - подчеркнул И.Маслов.

По его мнению, после развала системы двухполярного мира попытки каким-то образом адаптировать институты международной безопасности, систему международной безопасности к новым условиям во многом неудачны.

В частности, как отметил И.Маслов, когда-то блок НАТО пробовали сделать блоком мира, но "потом была Югославия, другие конфликты".

"Сейчас мы видим, что уровень конфликтности между различными странами, культурами и народами настолько высок, что вряд ли стоит ждать возврата к старым временам. Это не только происходит в силу того, что есть добрая или злая воля каких-то политических лидеров, это - объективные процессы", - отметил он.

И.Маслов считает, что происходящие в мире изменения в экономике, в человеческих отношениях столь глобальны, что нужно время для их осознания и правильного применения. В этой связи работа экспертов Азербайджана и РФ, их обмен мнениями, подготовка аналитических материалов востребованы в органах власти.

Он выразил удовлетворение тем, что повестка заседаний российско-азербайджанского экспертного совета постоянно расширяется и охватывает сферы от военно-политической до гуманитарной и экономической.

И.Маслов предложил проводить заседания и в регионах РФ и Азербайджана и в новых форматах.

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