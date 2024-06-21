Посол РФ в Азербайджане обозначил достижения и перспективы между двумя странами

Заседания российско-азербайджанского экспертного совета очень востребованы в рамках реализации подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии двух стран, сказал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку, Евдокимов указал на динамичные связи между РФ и Азербайджаном, в первую очередь, благодаря личным отношениям между главами двух государств.

"Успешно развиваются экономические отношения РФ и Азербайджана, растет товарооборот, развивается международный транспортный коридор "Север-Юг"", - отметил посол.

По его словам, РФ заинтересована в мирном, процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также РФ готова содействовать в продвижении перспективного формата консультативной региональной платформы 3+3.

Посол считает, что важно решать и вопросы Каспия.

"Мы убеждены, что вмешательство внешних сил в региональные дела неприемлемо, и все вопросы должны и могут решаться самими государствами нашего региона", - подчеркнул Евдокимов.

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