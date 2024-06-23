Армяне не оставляют попыток очернить Азербайджан

Автор: Байрам Эльшадов

Неправительственная организация Christian Solidarity International, позиционирующая себя как борцы за религиозную свободу и защитники христианских ценностей, спелись с армянскими радикалами с целью очеренения имиджа Азербайджана.

В этот раз защитники радикальных армян инициировали акцию, целью которой является попытка создать препятствие для участия азербайджанских спортсменов на Олимпийских Играх в Париже. Их не смущает то, что спорт никак не связан с политикой, этот принцип, как получается, не распространяется на противников организации.

На сайте организации отмечено, что она добивается "исключения Азербайджана в связи с его "блокадой" Карабаха". При этом, по понятной только им самим логике, действия Армении во время первой войны в Карабахе не являются нарушением международного права. Что наталкивает на мысль о том, что для Christian Solidarity International жизни мусульман и представителей других религий, являются менее ценными.

Но почему мы говорим, что Christian Solidarity International спелись с армянскими радикалами? Дело в том, что совсем недавно руководитель организации направил письмо со словами поддержки главе протестного движения "Тавуш во имя родины" архиепископу Баграту Галстаняну. И даже в этом письме, которое не должно было иметь отношение к Азербайджану, было отмечено, что действия Баку "ведут к новому геноциду". Абсолютно глупое утверждение, учитывая то, что именно Баку с первых дней и предлагает найти возможности для того, чтобы оставить конфликт в истории.

Один этот пример показывает, что радикальная повестка Christian Solidarity International совпадает с позицией деструктивных сил в Армении, которые не желают установления мира между двумя странами. Который сделал бы жизнь для христиан в Армении более комфортной, о чем, якобы беспокоится и организация. Хотя, в это верится с трудом.

Мораль Christian Solidarity International показывает, что они не являются защитниками кого-либо. И даже их заявленная цель по защите христиан - лишь ширма для служения своим политическим интересам. Все остальное для них второстепенно. И в своей ненависти к иным религиям они готовы идти даже на сомнительные союзы с радикальными силами.