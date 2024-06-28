Милли Меджлис ратифицировал соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" и законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Дополнительного соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития".

Депутаты отметили, что соглашения внесут важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

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