Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Израиля

28 июня 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Государства Израиль Исраэлем Кацем.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами, международные и региональные вопросы, ситуацию вокруг сектора Газа.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность достижения в кратчайшие сроки прекращения огня в секторе Газа, мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены работы и планы, которые необходимо выполнить в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), охватывающего 2024-2026 годы.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал израильскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о вопросах борьбы с минной угрозой, а также о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что появилась дополнительная возможность для сотрудничества между двумя странами.в рамках председательства нашей страны на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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