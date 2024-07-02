"Игрушки" Эммануэля Макрона: прототипы "Бленака" в газете Le Monde

Автор: Акпер Гасанов

Наверняка, подавляющее большинство читателей помнят замечательную французскую комедию "Игрушка". Да, ту самую, в которой рассказывается о злоключениях безработного журналиста Франсуа Перрена, которого блистательно сыграл Пьер Ришар. Напомню, что после многих месяцев поиска работы Перрену удается устроиться в газету "France Hebdo". Первым серьёзным заданием Перрена стало написание газетной статьи о магазине игрушек, принадлежащем, как и сама газета, миллионеру Пьеру Рамбалю-Коше.

В магазине Перрен попадается на глаза сыну миллионера, Эрику, которого за хорошее поведение привели покупать игрушки. Мальчик безапелляционно заявляет, что хочет получить в качестве игрушки именно Перрена. Да, это была кинокомедия, рассказывавшая о том, на что приходится идти французским журналистам, дабы не потерять работу. Актуальная, замечу, до сих пор тема.

Актуален и самый, на мой взгляд, запоминающийся диалог той кинокомедии. "Так кто же из нас хуже, господин Бленак, кто чудовище? Я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад?", вопрошает миллионер и владелец газет Рамбаль-Коше, обращаясь к своему подчиненному, который стоял в комнате в одних трусах. Ровно в таком же виде стоят, надо полагать, многие члены коллектива французской ежедневной вечерней газеты Le Monde.

Это издание леволиберальных взглядов в очередной раз позволило себе откровенно лживую антиазербайджанскую публикацию. И, учитывая тенденцию, нужно полагать, что есть у Le Monde и свои Рамбаль-Коше, и свои Перрены и Бленаки. Напомню, что буквально на днях "подвиг Бленака" был продемонстрирован в виде статьи в Le Monde о том, что якобы Азербайджан как-то причастен в процессы, имевшие место в Новой Каледонии.

Понятно было, что это не просто чушь и ложь, а попытка Le Monde оправдать провалы действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Того самого, который прямо сейчас, на глазах у всего мира, превращается в политический труп. Того, по чьей вине во Франции подняли голову ультраправые партии. Да что там подняли голову, они победили в первом туре внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье- "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой набрало 34% голосов.

"Париж против фашизма!" - скандировали участники демонстрации в в центре столицы Франции, сразу после окончания выборов. Но это был крик отчаяния, запоздалая реакция на то, что произошло по вине Макрона, отбеливать репутацию которого выстроился ряд новоявленных "Бленаков", готовых по приказу начальства оголить зад. И форма этого оголения может быть самой разной. На сей раз приказ начальства по очернению Азербайджана был выполнен газетой Le Monde посредством предоставления трибуны бывшему министру иностранных и европейских дел Франции Бернару Кушнеру.

Который не о внешнеполитических провалах нынешнего руководства Франции решил порассуждать, а о том, почему право проведения Конференции по климату (СОР29) было доверено Азербайджану. Кушнер, естественно, использовал весь привычный набор антиазербайджанской лжи. По сути, этот отставной, давно уже списанный дипломат и сыграл роль "Бленака", которому приказали снять брюки. Причем, сделал он это чрезвычайно усердно и быстро.

Настолько, что даже проигнорировал тот факт, что наряду с Азербайджаном свои кандидатуры на проведение СОР29 представили также Армения и Болгария. Но по итогам прямых переговоров между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Армении 7 декабря прошлого года, Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана. То есть, Кушнер, пытаясь ляпнуть нечто против нашей страны, в итоге выставил в идиотском свете себя, своего "Рамбаль-Коше" и официальный Ереван.

Попадать в скандальные истории для Кушнера- не впервой. В 2008 году бывший прокурор Международного суда ООН Карла дель Понте опубликовала книгу "Охота. Я и военные преступники", где подробно рассказала о вмешательстве Кушнера в расследование преступлений албанцев, причастных к незаконной торговле органами. Кроме того, в 2009 году Пьер Пэан опубликовал книгу "Мир согласно К" (Le Monde selon K), в которой обвинял Кушнера в причастности к аферам в Африке.

Да, Кушнер давно уже превратился в скандальную персону, которая может быть использована исключительно временно и с конкретной целью. С такой, например, в какой поднаторела газета Le Monde. Это издание превратилось в "цепного пса" тонущего режима Эммануэля Макрона. Оно столько раз уже демонстрировало примеры примитивной лжи про Азербайджан, что впору назвать газету магазином "живых игрушек". Причем, сродни той, какой оказался не Перрен, а Бленак.