Амбиции Азербайджана в ШОС будут поддержаны

Китай по численности своего населения, объему экономики, военному потенциалу, международному влиянию в настоящее время является вместе с США одной их супердержав в мире. Политический диалог и торгово-экономические отношения Азербайджана и КНР развиваются по восходящей линии. Взаимодействие Баку и Пекина стали такими интенсивными и всесторонними, что наступило время для их оформления в форму стратегического партнерства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Отношения Китая со странами тюркского пояса имеют многовековую историю, отметил наш собеседник. Современную конфигурацию эти отношения нашли в китайской глобальной инициативе "Один пояс - один путь" и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Азербайджан вовлечен в эти проекты и выразил намерения повышать уровень своего участия в них. Это полностью отвечает как интересам Китая, так и интересам Азербайджана и тюркского мира, подчеркнул Мусабеков.

Коснувшись мнения, что Азербайджан выбрал азиатский вектор в своей политике и отходит от европейского, политолог отметил, что это только видимость.

"Азербайджан не отказывается от западного вектора своей политики. Достаточно отметить, что с 10 странами, входящих в Евросоюз, Баку заключил соглашения и подписал декларации о стратегическом сотрудничестве. Наша страна участвует практически во всех европейских структурах безопасности и сотрудничества. Объем торгово-экономических операций, инвестиций, культурных связей Азербайджана с западными странами пока что на первом месте. Однако для устойчивости геополитических позиций Азербайджана, который находится на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, важно сбалансировать западный вектор с набирающим вес восточным вектором, в первую очередь с братскими странами Центральной Азии и Китаем. Предостережения США против этого бессмысленные, так как противоречат национальным интересам Азербайджана", - сказал политолог.

Что касается перспектив присоединения Азербайджана к ШОС и БРИКС, то, по мнению Расима Мусабекова, БРИКС - это скорей диалоговая площадка стран так называемого "глобального юга", не приемлющих идею и политику "западного доминирования и превосходства", реализуемого посредством НАТО, Евросоюза, международных финансовых институтов с доминантой доллара и евро, G-7 и пр.

"Что же касается ШОС, то это объединение включает в себя две державы, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН (РФ и КНР), четыре ядерные державы (РФ и КНР плюс Индия и Пакистан). Китай и Индия самые растущие экономические державы в мире и по объему экономики вышли на вторую и третью строчку в мире. ШОС это более половины населения мира, а, следовательно, огромный потребительский рынок. Азербайджан обратился в ШОС с тем, чтобы повысить уровень своего участи в этой организации с партнера по диалогу до наблюдателя. Полагаю, что Баку будет добиваться членства в ШОС и, скорей всего, наши амбиции будут поддержаны, так как Азербайджан является важным звеном Срединного коридора, обеспечивающего устойчивую сухопутную транспортную связь Востока и Запада, а также Севера и Юга", - сказал Мусабеков.

ШОС, по его мнению, важна для Азербайджана, как в контексте развития экономики, так и как самая перспективная структура формирующейся системы коллективной безопасности в Азии. Очевидно, что поддержка со стороны постоянного члена Совбеза ООН, каковым является Китай, для Азербайджана, подвергающегося давлению армянских лоббистов, не лишняя, резюмировал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева