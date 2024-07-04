ШОС, Азербайджан и Транскаспийский коридор

Автор: Лейла Таривердиева

В Астане проходит 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году встреча проводится в формате ШОС+ - с участием 16 стран, в том числе не входящих в организацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже второй раз приглашается на саммит Шанхайской организации сотрудничества, что является важным показателем значимости страны и авторитета ее лидера. Деятельность любой интеграционной структуры на евразийском пространстве сегодня осуществляется по двум векторам: Север-Юг и Запад-Восток. Как и в старину, торговые пути определяют политику, экономику и перспективы целых регионов, и что символично - центральным звеном обоих векторов является Азербайджан.

В 2016 года Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС. Сегодня он все еще остается в этом статусе, что немного удивляет. Однако и без статуса, сотрудничество между нашей страной и странами-членами ШОС развивается, а роль Азербайджана на новом Шелковом пути незаменима. Учитывая, что в новой геополитической ситуации вокруг логистических коридоров развернулись политико-дипломатические баталии, нетрудно представить, насколько важно участие в саммите организации лидера Азербайджана, являющегося инициатором и движущей силой многих важных начинаний в региональном сотрудничестве.

В среду в Астане в рамках саммита ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт отправке грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Вышедшие из Китая в конце июня блок-поезд и грузовой автокараван прибыли в казахстанские порты Актау и Курык, где были погружены на паромы для отправки в Азербайджан, откуда через Грузию и Турцию доставят грузы в Европу.

Напомним, что 28 июня первый грузовой состав отправился из города Нанкин, столицы провинции Цзянсу, в Стамбул через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. В заявлении оператора нового маршрута Nanjing International Freight Train говорится, что поезд состоит из 110 контейнеров, груженных бытовой техникой и товарами первой необходимости. Компания "Китайская железнодорожная группа" объявила, что определила 87 маршрутов для поездов, следующих из Китая в Европу, а также активизировала усилия по организации движения поездов Китай-Европа и Китай-Азия по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Кроме того, расширено расписание движения поездов Китай-Европа.

То, что запуск ТМТМ главами двух государств был осуществлен в рамках саммита ШОС, символично. Это событие не могло не привлечь внимание членов и партнеров организации, большинство из которых кровно заинтересованы в этом маршруте.

По всему видно, что Китай решил повысить свою активность. В последнее время казалось, что в вопросе логистических маршрутов образовался некий застой и неопределенность. Сегодня мы видим, что вокруг Срединного коридора (как еще называют ТМТМ) разворачиваются активные процессы. Возможно, сыграло роль то, что внерегиональные игроки предприняли ряд попыток перехватить инициативу и контроль над стратегическим маршрутом. После провала ряда других инициатив, все взоры обратились к Срединному коридору.

Повышение активности Китая, несомненно, выгодно странам на маршруте Срединного коридора. КНР это одна из крупнейших экономик мира, на ее долю приходится более 18 процентов мирового ВВП. Хотя страны Европы по политическим соображениям и не всегда по собственной воле и снижают объемы торговли с Китаем, тот все равно остается одним из крупнейших торговых партнеров ЕС. Кроме того, важным фактором повышения актуальности ТМТМ является также рост заинтересованности Европы в ресурсах Центральной Азии. Это значит, что даже в случае некоторого снижения товарооборота между ЕС и КНР, Срединный коридор будет загружен.

Со своей стороны, Азербайджан продолжает создавать условия, чтобы торговые пути, проходящие по его территории, были рентабельны и эффективны.

3 июля в рамках проходящего в Астане саммита ШОС главами Азербайджана и КНР принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Об этом историческом документе и его значении для наших стран и для региона мы поговорим отдельно. Сейчас подчеркнем лишь, что он соединил два важнейших звена Срединного коридора не только экономически, но и политически. Несложно просчитать, какое значение установление стратегического партнерства между АР и КНР будет иметь для успеха транспортно-логистических проектов в регионе.

В день открытия саммита ШОС стало известно, что "Китайские железные дороги" ввели в эксплуатацию новый маршрут поезда от города Сиань, являющегося основным узлом в грузоперевозках по железной дороге из Китая в Европу, до Баку. Поезда будут курсировать раз в неделю. Выехав из Сианя, составы через пограничный пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Казахстан и Каспийское море в течение 12 дней прибудут в Баку. Первый поезд по этому маршруту отправился 1 июля. Как отмечается, новый маршрут открыт с тем, чтобы внести вклад в торгово-экономическое сотрудничество вдоль китайско-европейской сети товарных поездов и в развитие инициативы "Один пояс, один путь".

На днях Азербайджан и Китай подписали меморандум, который будет способствовать росту объемов перевозок по Срединному коридору. документ подписан между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и руководством провинции Цзянсу. А до этого АЖД сообщила о планах открытия представительства в Китае, а также покупки или строительства терминала в КНР.

В Азербайджане считают китайский рынок приоритетным для себя. Сегодняшний китайский рынок имеет больший масштаб, лучшую структуру, более совершенные правила и систему, а также более сильное международное влияние и привлекательность. В конечном итоге от активности и инициативности Баку в вопросах транспортных коридоров выигрывают все партнеры по проекту. Как отметил, выступая в начале июня на Бакинском энергетическом форуме, директор Центра глобальной энергетики Атлантического совета Лэндон Дерентц, ТМТМ - это вклад Азербайджана в развитие мировой экономики. "Важно подчеркнуть значение Азербайджана как центра Срединного коридора. Реализацию проекта Срединного коридора обусловили воля официального Баку и ресурсы Азербайджана", - подчеркнул он.

Это не реверанс в сторону Баку, а констатация реалий. Транскаспийский международный транспортный маршрут существует благодаря инициативе и упорству Азербайджана. Который сумел продвинуть этот проект тогда, когда он еще не был никому так жизненно необходим. В Азербайджане увидели перспективу, несмотря на то, что никто больше ее не видел. Пропускную способность ТМТМ протяженностью около 11 тыс. км к 2025 году планируется увеличить с 6 до 10 млн. тонн грузов. Ожидается, что в 2024 году объем грузоперевозок вырастет до 4,2 млн. тонн.

Ранее в интервью китайской медиакорпорации China Media Group Президент Ильхам Алиев заявил, что "маршруты через Каспий приобретают жизненную важность и, к счастью, мы давно проделали всю свою работу и все подготовили. И теперь расширяться будет проще".

Так оно и есть. Азербайджан открыл крупнейший на Каспии морской торговый порт, проложил современные автомагистрали. А самое главное, построил на собственные средства железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которую можно назвать осевой на маршруте ТМТМ. Когда-то проект предали анафеме и пророчили ему мрачные перспективы. А сегодня даже критикам приходится признавать, насколько Баку был прав.

Возвращаясь к Шанхайской организации сотрудничества, отметим, что Азербайджан тесно связан с этой организацией, не являясь ее членом. Точнее, страны-члены связаны друг с другом коридорами, сходящимися в Азербайджане.