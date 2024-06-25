Азербайджанский логистический терминал ускорит поставки товаров из Китая в Европу

Некоторое время назад стало известно, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривает возможность покупки или строительства терминала в Китае. В АЖД сообщили, что китайский рынок является приоритетным для Азербайджана. Не исключено, что в будущем АЖД откроет представительство в этой стране. Есть также идея о покупке или строительстве терминала в КНР.

Что значит китайский рынок для Азербайджана? Что даст открытие АЖД терминала в КНР? Что необходимо для того, чтобы Срединный коридор был задействован на полную мощность?

С этим и другими вопросами Day.Az обратился к доктору философии по экономике, ведущему научному сотруднику Института экономики при министерстве науки и образования АР Эмину Мамедзаде.

Сегодняшний китайский рынок имеет больший масштаб, лучшую структуру, более совершенные правила и систему, а также более сильное международное влияние и привлекательность, отметил экономист. Китай, по его словам, обладает крупнейшей в мире группой населения со средним уровнем дохода и вторым по величине потребительским рынком, что открывает огромные возможности для предприятий во всем мире в самых разных отраслях, от автомобилестроения до производства продуктов питания и косметики.

"Благодаря огромному внутреннему рынку вклад Китая в глобальный рост экономики превышает 30 проц. В частности, Китай является основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов мира. Каждый процентный пункт роста китайской экономики способствует повышению производства в других странах на 0,3 п. п.

Являясь крупнейшим мировым производителем, Китай владеет всеми отраслями промышленности, а добавленная стоимость их производства составляет 30 процентов от общемирового объема. На протяжении многих лет КНР остается ведущей страной в сфере торговли товарами, а сети железных дорог и высокоскоростных автомагистралей Китая не имеют аналогов в мире.

Китайский рынок продолжает развиваться и прогрессировать благодаря имеющимся 180 млн. хозяйствующим субъектам и 170 млн. гражданам, включая людей с высшим образованием и высококвалифицированных специалистов", - сказал Мамедзаде.

По мнению нашего собеседника, открытие в Китае азербайджанского логистического терминала позволит производителям из нашей страны более быстро и без излишних таможенных процедур выходить на рынок Китая. Учитывая тот факт, что многие китайские товары также будут двигаться на экспорт через Срединный коридор по территории Азербайджана, важность открытия данного терминала не вызывает сомнений.

Как подчеркнул наш собеседник, данный терминал, бесспорно, будет способствовать ускорению поставок товаров из Китая в Европу. Но для полноценного использования Срединного коридора следует решить еще немало задач.

"Так, по оценкам ВБ, первой и, возможно, самой существенной проблемой является отсутствие координации в управлении. Вторая проблема связана с низкой эксплуатационной эффективностью портов в Каспийском и Черном морях, а также судоходных услуг в Каспийском море. Третье узкое место связано с проблемами железнодорожных операций, касающихся задержек в портах разгрузок/загрузок и др., что приводит к увеличению затрат и задержкам по срокам грузоперевозок. Четвертая проблема - задержки на пограничных переходах. Пятая проблема связана с отсутствием интеграции между информационными системами стран.

Хочу напомнить, что в 2023 г. в Тбилиси было подписано трехстороннее Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "Грузинская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Напомним, что единая логистическая компания будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на ТМТМ (Транскаспийском международном транспортном маршруте - Срединном коридоре). Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10-15 дней", - сказал экономист.

Вместе с тем, отметил наш собеседник, некоторые страны региона и их группа поддержки не оставляют попыток отстранить Азербайджан от международных транзитных перевозок. В частности, от коридора Север-Юг, предлагая провести якобы более короткий участок ветки маршрута не через нашу страну, а через Армению. Данные попытки не имели и не будут иметь успеха, считает Мамедзаде. Это всего лишь конвульсии режима в Ереване.

"Горечь поражения в 44-дневной войне и растущие реваншистские настроения в армянском обществе способствуют отдалению Армении от мира со своим соседом, что и проявляется вот в таких вот сумасбродных хотелках типа "назло кондуктору куплю билет пойду пешком". В случае с армянским вариантом коридора Север-Юг необходимо ввести в эксплуатацию Джульфинский железнодорожный стык и разблокировать абхазо-грузинскую железную дорогу. А это, как все понимают, очень непростые задачи, связанные с вопросами территориальной целостности и безопасности. Чтобы разрубить узлы противоречий, необходима политическая воля.

В последнее время делаются попытки планировать новые логистические маршруты в обход Азербайджана. Мне сложно представить, что Китай, имеющий тесные дружественные отношения с Азербайджаном, будет кому бы то ни было потакать в вопросе "армянского транзита". Тем более учитывая, так сказать, дружеские отношения Китая с Индией, которая является главным бенефициаром коридора Север-Юг и прямым конкурентом КНР в транзите товаров в Европу. Да и армянский реваншизм не способствует развитию транзитных коридоров через Армению. Чем больше накал реваншистских страстей, тем меньше шансов у Еревана заполучить международный транзит", - сказал Эмин Мамедзаде.

Лейла Таривердиева