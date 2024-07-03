В Астане принята «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой»

3 июля в рамках проходящего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет Декларацию.

"СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики

об установлении стратегического партнерства

Азербайджанская Республика и Китайская Народная Республика (далее именуемые "Сторонами") единодушно считают, что с момента установления дипломатических отношений 2 апреля 1992 года двустороннее сотрудничество между двумя странами достигло плодотворных результатов в различных областях.

В свете тектонического и сложного развития международной и региональной ситуации Стороны согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития.

1.0 Стороны устанавливают стратегическое партнерство, исходят из взаимного уважения, равенства, доверия, взаимной поддержки, взаимной выгоды и сотрудничества в качестве основополагающих принципов двусторонних отношений. Стороны рассматривают друг друга как приоритетных и надежных партнеров и самостоятельно определяют политику двусторонних отношений вне зависимости от внешних факторов.

1.1 Стороны подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета, ненападению, невмешательству во внутренние дела, равенству и взаимной выгоде, и мирному сосуществованию. Азербайджанская сторона решительно поддерживает принцип "Одного Китая", признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, твёрдо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайванского пролива, а также усилия, предпринимаемые Правительством Китая для воссоединение Китая.

Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной и считает контрпродуктивным геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации.

1.2 Стороны подчеркивают, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы всему международному сообществу и требуют объединения общих усилий для предотвращения и противостояния этим вызовам.

1.3 Стороны продолжат оказывать решительную поддержку друг другу по пути развития, выбранному в соответствии со своими национальными особенностями, готовы осуществлять сотрудничество для достижения общего развития и процветания.

1.4 Стороны готовы поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальной, а также региональной и глобальной безопасности, укреплять доверие, не позволять использование какими бы то ни было силами территории своего государства для осуществления действий против другой Стороны.

1.5 Стороны подчеркивают, что обмены и сотрудничество между политическими и общественными структурами Азербайджана и Китая способствуют развитию и дальнейшему всестороннему углублению отношений двух стран. Стороны поддерживают укрепление обменов и сотрудничества между правящей политической партией Азербайджана и Коммунистической партией Китая.

1.6 Стороны отмечают важную роль сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Китая в расширении и развитии двусторонних связей. В данном контексте, Стороны подчеркивают активизацию обменов и сотрудничества между законодательными органами двух стран в различных областях и на различных уровнях, в том числе в рамках соответствующих международных и региональных организаций.

1.7 Стороны считают, что необходимо активизировать механизмы коммуникаций и обмена мнениями между правительствами двух стран, укреплять политический диалог по вопросам развития.

1.8 Стороны подтверждают, что готовы укреплять сотрудничество и осуществлять обмен опытом в правовой сфере, базирующегося на равенстве, взаимной выгоде и взаимном уважении.

1.9 Стороны воздерживаются от любых действий, которые, по мнению одной из Сторон, наносят ущерб стратегическому партнерству и стратегическим отношениям двух государств.

1.10 По взаимному согласию Стороны периодически проводят политические консультации через министерства иностранных дел двух стран.

2.0 Стороны высоко оценивают устойчивое и динамичное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами и готовы продолжать повышать роль механизма Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего укрепления взаимодействия в области торговли, инвестиций и инженерно-подрядных проектов, а также сосредоточиться на содействии реализации проектов в областях транспорта и коммуникаций, зеленой энергетики, переработки и производства, инфраструктуры, цифровой экономики, сельского хозяйства и т.д. для достижения высококачественного развития азербайджанo-китайского торгово-экономического сотрудничества.

2.1 Азербайджан и Китай обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для наращивания сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций. Стороны будут в полной мере использовать рабочий механизм сотрудничества по индустриализации и инвестиции между Азербайджаном и Китаем, наращивать контакты по видению, планированию и политике, содействовать деятельности компаний Азербайджана и Китая, активно продвигать сотрудничество в приоритетных областях, таких как энергетика, включая добычу и переработку нефти и газа, "зеленую" энергию и транспортную инфраструктуру, информация и телекоммуникации, цифровая экономика, цветные металлы, строительные материалы и т.д., в соответствии с принципом рыночной экономики наполнять сотрудничество двух стран реальными результатами на благо двух стран и их народов.

2.2 Стороны выражают готовность к дальнейшему увеличению объема двусторонней торговли, оптимизации структуры товаров, содействию доступу товаров на рынки. Китай приветствует активное участие Азербайджана в Китайской международной импортном ЭКСПО, Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров, Китайской международной ярмарке торговли услугами и других крупных выставках. Азербайджан приветствует участие ведущих компаний Китая в Международной военной выставке ADEX и других крупных выставках и форумах, проводимых на территории Азербайджана. Китай поддерживает проведение Азербайджаном тематических презентаций и налаживание контактов на площадке, открывшихся на территории Китая торговых центров и национальных павильонов, а также китайских электронных торговых сетей.

2.3 Стороны выражают готовность укреплять сопряжение стратегий развития двух стран, углублять практическое сотрудничество во всех областях в рамках "Одного Пояса и Одного Пути", ускорять процесс подписания Соглашения о развитии международных мультимодальных перевозок между правительствами Азербайджана и Китая.

2.4 Стороны будут поддерживать усилия друг друга в решении вопросов обеспечения безопасности и бесперебойной работы международных транспортных коридоров, проходящих через их территории, и создадут благоприятные условия для транзитных перевозок в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений.

2.5 Стороны нацелены на последовательное развитие потенциала транзитно-транспортного взаимодействия с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, а также на обеспечение технико-экономических условий для непрерывного и полномасштабного функционирования международных транспортных маршрутов.

2.6 Стороны поддерживают создание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны также поддерживают свои предприятия во взаимном инвестировании и развитии бизнеса в Азербайджане и Китае, а также их взаимное участие в деятельности свободных экономических зон и промышленных парков Азербайджана и Китая в качестве резидентов. Китай приветствует развитие инвестиционного сотрудничества Азербайджана с Китаем в области нефти и газа, нефтехимии, а также в сфере зеленой энергии, электроэнергетики, высоких технологий и инноваций, искусственного интеллекта и в космической сфере. Стороны выражают готовность создать благоприятные условия и необходимые удобства для предприятий двух стран, готовы совместно обеспечить безопасность проектов сотрудничества и персонала предприятий двух стран.

2.7 Китайская сторона выражает готовность активно участвовать в строительстве и использовании Транскаспийского международного транспортного коридора ("Средний коридор"), более тесно работать с Азербайджаном и с другими странами, расположенными вдоль маршрута, с целью совместно содействовать бесперебойной работе и ускоренному развитию южного коридора для грузовых поездов Китай-Европа и в обратном направлении, создавать благоприятные предпосылки для углубления регионального практического сотрудничества, совместно обеспечивать безопасность и стабильность производственно-поставочных цепочек.

2.8 Китайская сторона приветствует проведение в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC COP29), поддерживает Азербайджан в выполнении им роли председательства в содействии достижению позитивных результатов на Конференции. Стороны выражают готовность взаимодействовать в борьбе с изменением климата, в том числе в области чистой энергии, поощрять предприятия двух стран в углублении сотрудничества в сферах "зеленых" и низкоуглеродистых технологий, таких как новая генерация на основе новых источников энергии, аккумулирование энергии, автомобили на новых источниках энергии, передача электроэнергии, энергосбережение и уменьшение выбросов и т.д, совместно содействовать созданию глобального партнерства по сотрудничеству в областях чистой энергии.

3.0 Стороны выражают готовность обсуждать совершенствование договорно-правовой базы в торгово-экономической области, активно изучать возможность создания институционального механизма либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций. Стороны подтверждают твёрдую поддержку многосторонней торговой системы под эгидой ВТО. Китайская сторона поддерживает активное участие Азербайджана в развитии и сотрудничестве международной системы многосторонней торговли, а также действия, предпринимаемые Азербайджаном в рамках процесса его вступления в ВТО.

3.1 Стороны поддерживают расширение контактов между регионами, а также сотрудничество в сфере медиа и информационного обмена.

3.2 Стороны выражают готовность активно содействовать прогрессу взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и техники.

3.3 Стороны считают, что сотрудничество в сфере образования стабильно развивается. В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования и соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, Стороны осуществляют кадровые и языковые обмены, а также взаимодействие по линии вузов. Стороны будут обсуждать вопрос о совместном создании альянса вузов.

3.4 Стороны придают важное значение сотрудничеству в области языковых обменов, поощряют преподавание китайского и азербайджанского языков в учебных заведениях и будут развивать обмены между преподавателями и практику подготовки специалистов, а также поддерживают развитие Институтов Конфуция.

3.5 Стороны пришли к согласию повысить уровень сотрудничества в культурной сфере, провести на взаимной основе дни культуры Азербайджана и Китая и выражают готовность провести консультации по взаимному учреждению культурных центров.

3.6 Стороны выражают готовность укреплять сотрудничество в сфере туризма и содействовать общему развитию туризма. Китай приветствует участие Азербайджана в ежегодной Китайской международной туристической ярмарке и других туристических выставках, а также решение Азербайджанской стороны о применении в одностороннем порядке в отношении граждан Китая безвизового режима на срок один год с целью развития туризма, а также дальнейшего расширения экономических, гуманитарных и культурных связей. Стороны будут и далее способствовать облегчению взаимных поездок граждан.

3.7 Стороны выражают готовность углублять сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта и молодежи, а также усилить сотрудничество в сферах кино, медиа и мозговых центров.

3.8 Стороны готовы укреплять сотрудничество в интересах устойчивого развития.

3.9 Стороны выражают готовность укреплять обмены в целях обеспечения высококачественного и полноценного трудоустройства, совершенствования системы социального обеспечения и подготовки квалифицированных кадров для повышения благосостояния населения.

4.0 Стороны взаимодействуют по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двустороннем уровне, а также в рамках международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

4.1 Стороны будут совместно поддерживать международную систему под эгидой Организации Объединенных Наций, придерживаться международного порядка, основанного на международном праве, основных норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН. Азербайджан и Китай выступают против гегемонии и политики силы. Стороны придерживаются подлинной многосторонности, поддерживают конструктивную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, а также готовы продолжать укреплять сотрудничество в рамках ООН. Стороны выступают за продвижение общих ценностей человечества - мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы, а также содействуют созданию сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений.

4.2 Азербайджан и Китай как развивающиеся страны, готовы укреплять сотрудничество и совместно защищать общие интересы развивающихся стран.

4.3 Стороны считают, что счастливая жизнь народа - величайшее право человека, дело по продвижению прав человека должно ориентироваться на народ. Стороны исходят из того, что защита прав человека должна основываться на незыблемых принципах уважения суверенитета всех стран и, выступают против политизации и внедрения двойных стандартов по вопросам прав человека. Стороны выступают против вмешательства во внутренние дела любого государства под предлогом защиты прав человека, поддерживают защиту прав человека путем обеспечения безопасности, содействия правам человека с помощью развития, продвижения прав человека через сотрудничество и диалог, будут совместно содействовать развитию глобальных механизмов в области прав человека в более равноправном, справедливом, благородном и толерантном русле.

4.4 Азербайджан поддерживает Инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность принять активное участие в сотрудничестве в рамках этих инициатив с целью ускорения реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года и совместной защиты международной и региональной безопасности и стабильности. Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием "Бакинский процесс" и созываемых в его рамках Всемирных Форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

4.5 Китайская сторона приветствует стремление Азербайджана укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС. Азербайджанская сторона выражает желание вступления в БРИКС, и Китайская сторона приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

3 июля 2024 года".