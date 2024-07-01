Коридорная битва. Становится «горячо»

Автор: Лейла Таривердиева

Все меняется очень быстро. И мы не перестаем удивляться тому, как Баку успевает с точностью просчитывать перспективу и оказываться со своими решениями в нужное время в нужном месте.

США видят большой потенциал для поставок товаров из Центральной Азии на глобальные рынки через Азербайджан, заявил на брифинге в Баку в минувшую пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Соединенные Штаты, а, глядя на них, и Евросоюз в последнее время очень активно проявляют интерес к созданию транспортно-логистической инфраструктуры на маршруте Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ). Американцы и европейцы уже переименовали ТМТМ в ТМТК, где последняя "К" означает коридор. 12 июня Казахстан и Европейская комиссия организовали мероприятие по запуску Координационной платформы ТМТК. В мероприятии приняли участие представители стран Центральной Азии, государств на маршруте коридора, международных финансовых институтов и стран G-7, не входящих в ЕС. Ранее, в конце января в Брюсселе прошел глобальный инвестиционный форум Global Gateway, на котором было заявлено о намерении ЕС через свои структуры выделить 10 миллиардов евро на развитие ТМТМ. В ходе форума ЕБРР и Европейский инвестиционный банк подписали со странами Центральной Азии различные документы.

Все это прекрасно, если бы не навязчивые попытки заставить Азербайджан принять в игру Армению. В мае в Ереване (?) ЕБРР и USAID подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Тот же О'Брайен, произнося в Баку оды ТМТМ, говорил об огромной важности поставки товаров на глобальные рынки, "независимо от того, идут ли они через Грузию". По его словам, "существует огромная возможность поставлять товары через Армению" к Черному и Средиземному морям, и это снизит затраты на транспортировку и создаст "альтернативы, защищенные от геополитического вмешательства".

Защитить логистические маршруты от геополитического вмешательства всегда было одной из важных целей Баку. Благодаря его дипломатии маршрут Восток-Запад остается пока что вне этого влияния. В старину кровопролитные войны шли за контроль над Великим шелковым путем. Сегодня происходит то же самое, только нынешние сражения ведутся уже другими способами. И можно наблюдать, как события переходят в "горячую" фазу. Из-за войны в Украине и санкций Россия лишилась контроля над евразийской логистикой в северном направлении, а взрыв на Ближнем Востоке и последующие развития лишили Запад контроля над морскими торговыми маршрутами, идущими с Востока. Потерпели неудачу из-за обострения палестино-израильского конфликта надежды на транзитный коридор из Индии в Европу через Ближний Восток, который лоббировали Штаты. В сентябре прошлого года между США, ЕС и рядом европейских государств был торжественно подписан соответствующий документ. Но разразившаяся война поставила на этих планах жирный крест, и Запад вновь обратил взоры на пояс Центральная Азия-Южный Кавказ. В условиях нынешнего хаоса и конфликтов, Срединный коридор оказался самым безопасным, стабильным и надежным маршрутом.

В настоящее время Срединный коридор не находится под внешним контролем. Он контролируется так называемым тюркским поясом, то есть странами, по территории которых проходит большая часть его маршрута. Ключевую роль тут играет Азербайджан, и обойти его в глобальной логистике совершенно невозможно.

ТМТМ - это инициатива Азербайджана, и он не настроен отдавать свое детище под сторонний контроль и превращать в инструмент реализации чьих-то геополитических интересов. В свое время те же Штаты, а вслед за ними и Евросоюз отказались поддержать проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Напомним, что в 2007 году тогдашний заместитель Госсекретаря по Европе и Евразии Мэтью Брайза, находясь с визитом в Баку, заявил, что США не поддерживают проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, но и не возражают против него. Говоря о причине, он пояснил, что США желали осуществления проектов, которые охватили бы все страны региона. Речь шла об Армении. Как в Вашингтоне представляли себе строительство Азербайджаном железной дороги через Армению в условиях оккупации армянами наших территорий, трудно сказать. Видимо, представляли не очень четко, поэтому не мешали открыто. Как известно, тон в таких вопросах всегда задают Штаты, и вслед за ними Европа также отказалась поддержать проект. Азербайджан реализовал его на собственные средства, несмотря на палки в колеса и негативные прогнозы. Никто не верил, что Азербайджан построит дорогу. А он построил. Баку видел перспективу, задумывая дорогу Баку-Тбилиси-Карс. И сегодня БТК - это неотъемлемая часть Срединного коридора. Без реализации этого проекта ТМТМ был бы невозможен.

Кстати, через десять лет после заявлений представителя Госдепа, в 2017 году, и США, и Евросоюз приветствовали открытие БТК и говорили о важности и незаменимости этого коридора.

Транзит через Грузию взять под контроль не удается, так как решения на маршруте БТК принимают только Баку, Анкара и Тбилиси. Четвертый тут лишний. Запрудные интересанты делали все, чтобы Грузия не отдала Китаю строительство порта Анаклия, запугивали "китайским контролем", но Тбилиси принял независимое решение. Строительство глубоководного порта Анаклия имеет смысл только в том случае, если через него будут проходить грузы из Китая, заявили в Грузии. Это очень дорогостоящий проект, и оправдать себя он сможет, только став перевалочным пунктом для грузов, движущихся из Китая в Европу и обратно. В принципе, то же самое можно сказать о любом транспортно-логистическом коридоре из Азии в Европу. Китай - крупнейший торговый партнер ЕС, на него приходится значительная доля в мировой торговле, нравится это кому-то или нет. Исключить его из этой формулы будет значить перечеркнуть все расчеты транзитных стран. Они вкладываются в проекты не ради геополитических интересов внешних игроков, а ради собственной выгоды. Пляски под дудку сторонних интересантов не приносят дивидендов. Это на своем примере доказали многие страны мира, обладающие большим потенциалом, которым распоряжаются посторонние.

Недавно стало известно, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривает возможность покупки или строительства терминала в Китае. По мнению азербайджанских экономистов, открытие в Китае азербайджанского логистического терминала позволит производителям из нашей страны быстрее и без излишних таможенных процедур выходить на рынок Китая. Кроме того, сам Китай уже сделал ставку на Срединный коридор, следовательно, роль Азербайджана и его железнодорожной сети в данном контексте будет только возрастать.

О том, что Китай сделал окончательный выбор в пользу Срединного коридора, говорит тот факт, что 6 июня КНР, Узбекистан и Кыргызстан договорились о строительстве железной дороги. Обсуждения этого проекта продолжались больше четверти века, и только новый геополитический расклад заставил все стороны, наконец, решиться. Железнодорожная сеть Кыргызстана слабо развита по сравнению с соседями по региону, что создает препятствия для подключения страны к международной логистике. Проект оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Хотя западные аналитические центры и запугивают Бишкек китайской "долговой ловушкой", в Кыргызстане понимают, что этот проект станет прорывов для страны, она перестанет быть периферией своего региона. Новую железную дорогу к границе с Китаем начали строить и в Казахстане.

Создание в Центральной Азии современной железнодорожной сети диктуется и экономической, и политической необходимостью, и страны региона не могут не быть заинтересованы в том, чтобы стать звеном в этой цепи. Азербайджан, со своей стороны, тоже заинтересован в продвижении этого процесса. Как ключевая страна на маршруте Срединного коридора, он старается не дать угаснуть этому огню, подбрасывая в него инициативы.

Не остается без внимания и автомобильный сегмент ТМТМ. В конце минувшей недели произошло важное событие в плане организации региональной логистики. Впервые азербайджанские грузовики напрямую доставили груз из Китая в Азербайджан. То есть наши перевозчики без перегрузки, выехав из Китая, доехали до Азербайджана. И заняла доставка всего 6 дней. Путь азербайджанских фур лежал через Казахстан и Россию. Напомним, что в мае по ТМТМ была осуществлена первая пробная прямая перевозка из Китая в Европу. Из китайского Урумчи в одну из стран Европы выехал грузовой караван, который без перегрузки грузов и мультимодальных перевозок проследовал через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Выяснилось, что такие перевозки намного быстрее мультимодальных, морских и железнодорожных и сокращают нахождение в пути до 12 дней.

Для сравнения - в начале июня в Армении встречали первый грузовик, прибывший из Китая в рамках продвигаемого Ереваном проекта "Перекресток мира". Грузовик добирался от Шанхая через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран до Армении за 20 дней. Чтобы этим маршрутом добраться до Европы (при условии наличия нормальных дорог), ему потребовался бы как минимум месяц. Ну, это мы просто так, к слову.

В любом случае, главное слово на Срединном коридоре скажет железная дорога. Автотранспорт не способен справиться даже с существующими сейчас объемами транзита. А когда Центральная Азия будет готова к прямым железнодорожным перевозкам, эти объемы повысятся в разы.

Уговоры американцев и европейцев подключить к коридору Армению выглядят более, чем странно. Хотя цель вполне ясна. Прохождение коридора через РА откроет западным игрокам определенный доступ к контролю. Неслучайно США предложили Армении разработать транспортную стратегию на основе пресловутой концепции "Перекресток мира". Об этом говорится в заявлении о стратегическом диалоге Армения-США, подписанном в ходе недавнего визита Джеймса О'Брайена в Ереван.

Странным все это выглядит потому, что Азербайджан еще четыре года назад предложил Армении построить Зангезурский коридор и стать частью международной логистики. Сама Армения отказалась от такой возможности, а ее западные опекуны с самых высоких трибун называли это предложение Баку чуть ли не актом агрессии. Между тем, единственным подходящим путем для международных грузоперевозок через Армению по причине сложного рельефа является как раз дорога через Зангезур. Все прочие варианты трудно реализуемы и нерентабельны. Сейчас страны на маршруте Срединного коридора прилагают усилия для ликвидации "узких мест" на своих территориях. А США тем временем предлагают создать "непроходимость" в лице Армении? Если же господин О'Брайен и другие западные чиновники подразумевают именно Зангезурский коридор, пусть не боятся произносить это название.

Международное торговое сотрудничество - это то, на чем держится современный мир. Развитие человеческой цивилизации тоже когда-то начиналось с создания торговых путей. А сегодняшний мир нуждается в них особенно.