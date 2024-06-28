https://news.day.az/economy/1671399.html США видят большой потенциал для поставок товаров из Центральной Азии через Азербайджан - Джеймс О’Брайен
США видят большой потенциал для поставок товаров из Центральной Азии через Азербайджан - Джеймс О’Брайен
США видят большой потенциал для поставок товаров из Центральной Азии через Азербайджан.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку.
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