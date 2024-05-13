Построенная Азербайджаном БТК сегодня нужна всем

Завершены работы по модернизации грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс, протяженностью 184 км. Об этом на днях сообщил СМИ председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов. Грузоперевозки по БТК возобновятся с 20 мая. по словам Рустамова, расширение грузинского участка позволит увеличить мощность грузоперевозок с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. В настоящее время Азербайджан и Грузия работают над созданием совместного предприятия, которое будет заниматься управлением БТК и привлечением новых грузов на эту дорогу. Все процедуры, связанные с созданием совместного предприятия, планируется завершить в течение мая, сообщил глава АЖД.

Прокомментировать эту новость Day.Az просил эксперта по вопросам транспорта и логистики Рауфа Агамирзаева.

Баку-Тбилиси-Карс это очень серьезная и важная железнодорожная артерия, соединяющая Восток и Запад, Европу и Азию, подчеркнул эксперт. Сложная геополитическая ситуация на континенте потребовала увеличения пропускной способности магистрали в связи с открывшейся возможностью привлечь больше грузов в этом направлении.

"Каждая транспортная артерия имеет особое назначение. Длительное время логистические цепочки формировались по разным направлениям. В основном это морские пути. Основным сухопутным путем в нашем регионе было северное направление. Но в связи с началом войны в Украине и веденными по этой причине санкциями против России, а также в связи с последними событиями в Красном море, повышается значение альтернативных маршрутов. И один из них - Срединный коридор, составной частью которого является железнодорожный коридор БТК. Дорога была сдана в эксплуатацию в 2017 году. После того, как грузопоток начал расти, было решено модернизировать определенные ее участки дорогу, чтобы увеличить объем грузоперевозок с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн.

На территории Грузии БТК проходит по маршруту со сложным рельефом. Местами высота местности над уровнем моря достигает 2400 метров. Здесь суровый климат, морозы достигают минус 30-ти. Но, несмотря на это, наши железнодорожники провели серьезную работу по модернизации, что даст возможность привлечь гораздо больше грузов. Чем больше новых участков будет открываться, тем привлекательнее будет Срединный коридор. Если есть дорога, есть транзитный коридор с минимумом бюрократических проблем и выгодными транзитными процедурами, грузы сами потянутся по БТК", - сказал Агамирзаев.

По его словам, в Грузии планируется также открытие автомобильного сегмента коридора Восток-Запад по самому сложному маршруту - через Рикотский перевал. Дорога частично уже готова, остальная часть будет готова в течение года. На железнодорожном маршруте Восток-Запад некоторые участки планируется сдать к осени. Их задействование позволит сократить время пассажироперевозок от Тбилиси до Батуми до 40 минут. Все это позитивно скажется на перспективах Срединного коридора.

"По Восток-Запад на днях отчитался министр Ираклий Карселадзе. Он сообщил, что 64 процента ​​или 276 километра международной автомобильной дороги Восток-Запад уже открыты для дорожного движения, а на 66,1 км дороги продолжаются работы. 70 процентов дороги через Рикоти уже используется автомобильным транспортом - открыто 36 километров главной дороги, построено 89 мостов из 97 и 50 тоннель из 51-го", - сказал наш собеседник.

К Срединному коридору и БТК в частности имеется большой интерес, подчеркнул Агамирзаев. И со стороны Евросоюза, и со стороны Китая. Этот коридор становится все более и более привлекательным для Востока и Запада. И в этом контексте Азербайджан приобретает особое значение, так как он является инициатором строительства БТК. Несмотря на то, что очень многие были против, Азербайджан дорогу построил и не прогадал - сегодня эта магистраль приобрела для всех особое значение.

"Если посмотреть статистику, сколько было перевезено по нашим железным дорогам, увидим, что вырос объем и контейнерных перевозок. В связи с чем поднимается вопрос второй фазы модернизации Международного торгового морского порта Алят. Модернизация позволит значительно увеличить грузопоток.

Кстати, есть две хорошие новости, вроде бы не связанные с БТК, но которые так или иначе скажутся на грузо- и пассажиропотоке по БТК в перспективе. 5 мая в Турции было открыто скоростное железнодорожное движение по маршруту Стамбул-Сивас. А днем позже компанией мультимодальных перевозок Hannibal была запущена услуга железнодорожных грузовых перевозок, которая соединит Милан с Будапештом и румынским Куртичи. Услуга предназначена для трафика из Турции, и терминал Куртичи станет хабом для турецких грузов, направляющихся в Италию", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева