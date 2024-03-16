Президент Ильхам Алиев: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран

Инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования уже через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в расширенной форме является одним из больших достижений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн, глава государства отметил: "В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран".