https://news.day.az/officialchronicle/1645361.html Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО
16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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