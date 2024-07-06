В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

За неделю (29 июня - 5 июля) в городе Ханкенди было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что с 29 июня по 5 июля сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 78 автоматов, 4 пистолета, 6 винтовок, 22 гранаты, один пулемет, 2 мины, 32 запала, 58 снарядов, 116 штык-ножей, 1 532 магазина для патронов, 6 101 патрон различных калибров, 10 килограмм пороха и другие боеприпасы, а также 16 биноклей, 29 приборов ночного видения и 81 средство связи.

"Непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания оставшихся со времен войны источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.

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