https://news.day.az/politics/1673164.html Завершился визит Президента Кыргызстана в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Президента Кыргызстана в Азербайджан - ФОТО
6 июля завершился визит в Азербайджан Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, находившегося в Азербайджане для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в международном аэропорту Физули, где развевались национальные флаги стран-членов ОТГ, был выстроен почетный караул.
Президента Кыргызстана Садыра Джапарова провожали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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