Натали Ашотовна Луазо: как армянское лобби разваливает ЕС изнутри

Автор: Байрам Эльшадов

В то время как в Европе все больше и больше раздаются голоса за выход из ЕС, некоторые европейские политики делают все возможное для того, чтобы ускорить процесс развала единой Европы, которая и без того была создана с трудом. Не успел в Шуше закончиться неофициальный Саммит ОТГ в котором в качестве главы делегации страны наблюдателя принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как из Брюсселя раздались окрики и комментарии к этому мероприятию в адрес главы венгерского правительства, мол венгерский премьер не имел право участвовать в этом Саммите и не имел полномочий представлять ЕС (так как с 1 июля 2024 года Венгрия председательствует в ЕС сроком на 6 месяцев).

Вся это мышиная возня, затеянная вокруг участия премьера В. Орбана затеянная с подачи армянского лобби и направленная на то, чтобы лишить Венгрию законного права председательствования в ЕС имеет целью нанести урон имиджу главе венгерского правительства, который проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику вне зависимости от указаний брюссельских чиновников. После неуместных комментариев уходящего со своего поста незадачливого главы службы внешних отношений ЕС Борреля, который поспешил объявить на весь мир, что мол премьер В. Орбан на этом Саммите не представлял ЕС (будущий пенсионер видимо в силу преклонного возраста и бездарных помощников до сих пор не в курсе, что Венгрия независимое государство и имеет право состоять в различных региональных и международных организациях без разрешения Брюсселя и премьер-министр Венгрии принимал участие в мероприятии в качестве главы правительства государства - наблюдателя в Организации Тюркских Государств, получив приглашение только в этом качестве), свой "нежный", пропитый голос против господина В. Орбана подняла известный своей тюркофобской и исламофобской позицией депутат Европарламента от Франции Натали Луазо, для которой все что связано с тюрками, Азербайджаном и Турцией действует как красная тряпка тореадора на быка во время корриды.

Эта дама, давно больная хронической ненавистью к этническим тюркам, поспешила выступить с осуждением участия премьер-министра Венгрии в Саммите в городе Шуша, не преминув повторить извествные нарративы своих армянских спонсоров, которые до сих пор ставят под сомнение принадлежность Карабахского региона и города Шуша Азербайджану в надежде на реванш. Подобная деструктивная позиция этих господ, которые в силу безграмотности и отсутствия объективности своими действиями и заявлениями изнутри разваливают ЕС наводят на мысль о существовании внутри этого европейского объединения скрытых сторонников развала союза, которые втихую изнутри делают все возможное, чтобы обидеть ряд государств членов ЕС, которые проводят самостоятельную политику и вынудить покинуть объединение. Больные черной завистью эти недальновидные политики завидуют тому, что страны тюркского мира, который объединяет несколько сот миллионов людей от Европы до Китая просто не принимают их во внимание и идут вперед, все больше интегрируясь и не обращая внимание на недругов и завистников.

Кстати в доказательство того, что господин В. Орбан на Саммите в городе Шуша не выступал от имени ЕС было то, что венгерская делегация не использовала символику в том числе и флаг ЕС, что соответствует принятому протоколу в Брюсселе. Вот почему всякие окрики и стенания некоторых чиновников из Брюсселя и депутатов Европарламента не имеют никаких оснований.

Что касается участия в мероприятии делегации Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателя, то следует напомнить радетелям территориальной целостности Кипра, что причиной раздела острова в 1974 году послужил переворот, организованный сторонниками энозиса (присоединения) Кипра к Греции из террористической организации ЭОКА 2 при поддержке диктатуры черных полковников из Афин первыми начавшими геноцид турецкого населения. И в ответ, согласно международным соглашениям, Турция вынуждена была направить войска для защиты проживавших на острове турков. А все переговоры по мирному урегулированию кипрской проблемы "успешно" торпедировали представители греческой общины, отвергнувшие на референдуме в 2004 году план генсека ООН К. Аннана, предусматривающий создание конфедерации двух общин. Так что вместо того, чтобы критиковать венгерского премьера за якобы "предательство" европейских интересов, им следовало бы разобраться со своими греческими кипрскими подопечными, за интересы которых они так рвут глотку.