Шаги в направлении мирной повестки между Баку и Ереваном были инициированы Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В Конституции Армении остаются территориальные претензии к соседним государствам",- добавил он.

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