https://news.day.az/politics/1673413.html Шаги в направлении мирной повестки между Баку и Ереваном были инициированы Азербайджаном - глава МИД
Шаги в направлении мирной повестки между Баку и Ереваном были инициированы Азербайджаном - глава МИД
Шаги в направлении мирной повестки между Баку и Ереваном были инициированы Азербайджаном.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В Конституции Армении остаются территориальные претензии к соседним государствам",- добавил он.
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