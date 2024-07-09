ЦИК Азербайджана назвал число зарегистрированных наблюдателей в связи с парламентскими выборами

В связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрированы 128 наблюдателей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Из них 125 являются наблюдателями партии "Ени Азербайджан", а 3 человека зарегистрировались в качестве наблюдателей по собственной инициативе", - добавил он.

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