https://news.day.az/politics/1673794.html ЦИК Азербайджана назвал число зарегистрированных наблюдателей в связи с парламентскими выборами
ЦИК Азербайджана назвал число зарегистрированных наблюдателей в связи с парламентскими выборами
В связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрированы 128 наблюдателей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
"Из них 125 являются наблюдателями партии "Ени Азербайджан", а 3 человека зарегистрировались в качестве наблюдателей по собственной инициативе", - добавил он.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре