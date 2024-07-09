Азербайджан поздравил Аргентину по случаю национального праздника

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Аргентину с Национальным днем.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в соцсети Х.

"Мы поздравляем Аргентину и ее народ по случаю Национального дня. С Национальным днем, Аргентина!", - говорится в публикации дипведомства.

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