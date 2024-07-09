https://news.day.az/politics/1673852.html Азербайджан поздравил Аргентину по случаю национального праздника
Азербайджан поздравил Аргентину по случаю национального праздника
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Аргентину с Национальным днем.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в соцсети Х.
"Мы поздравляем Аргентину и ее народ по случаю Национального дня. С Национальным днем, Аргентина!", - говорится в публикации дипведомства.
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