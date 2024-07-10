Обсуждены аспекты партнерства Азербайджана и НАТО

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"В ходе встречи были обсуждены различные аспекты партнерства Азербайджана и НАТО, в том числе вопросы энергетической безопасности, военного образования и обучения, гуманитарного разминирования. Также вошли в повестку азербайджано-армянский мирный процесс, состояние и вызовы региональной и международной безопасности", - отмечается в публикации ведомства.

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