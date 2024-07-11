ANCA повторяет надуманные тезисы

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский национальный комитет Америки, также известный как ANCA, приветствовал заявление ряда американских конгрессменов, призывающих администрацию Байдена привлечь Азербайджан к ответственности. В числе конгрессменов прекрасно знакомые нам лица - Фрэнк Палоне, Адам Шифф, Гас Билиракис и Дэвида Валадао. Повторение надуманных тезисов показывает, что ANCA находится в полном отчаянии.

Этот квартет вновь заговорил о надуманных "преступлениях", которые удалось разглядеть только продажным американским конгрессменам и радикалам из ANCA. Спустя годы после второй войны в Карабахе армянское лобби никак не угомонится и не осознает, что администрация Байдена не заитересована в том, чтобы идти против международного права ради армян.

Особенно интересна весьма странная отсылка к международному праву со стороны американских конгрессменов и ANCA. Аргументируя, что "преступления" ущемляют права армян, армянские радикалы и купленные ими политики словно забывают о правах азербайджанцев и реальных задокументированных преступлениях Армении.

Также ANCA со своими американскими друзьями забывают о том, что именно Азербайджан предлагал инициативы для реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Тот факт, что карабахские армяне не желают идти по этому пути, не может использоваться в качестве аргумента против Азербайджана.

Отчаявшаяся ANCA пытается любой ценой вернуть тему Армении и карабахских армян в список политических дискуссий, ведущихся в США. Не понимая того, что американскому политическому руководству не интересно разбираться в выдуманных претензиях армян, в то время как в мире бушуют реальные политические "пожары".

Еще один момент, который хочется отметить. Спевшиеся с радикальными армянами американские конгрессмены жертвуют стратегическими интересами США ради своего финансового благосостояния. Своими действиями они стремятся торпедировать отношения между Баку и Вашингтоном. Более того, призывая администрацию Байдена принять какие-то меры, эта группа проармянских политиков рискует сделать из США страну, которая отвергнет верховенство международного права. И это отправит серьезный сигнал международному сообществу о допустимости игнорирования международного права, что сделает ситуацию в мире более волатильной.

Другой вопрос заключается в том, почему в США не возьмутся за эту группу политиков, у которых явно присутствует конфликт интересов. Ведь очень часто возникают ситуации, в которых Шифф, Паллоне и им подобные ставят интересы Армении, а если точнее радикальной группировки ANCA выше интересов американских налогоплательщиков.

Вне зависимости от желаний армянских радикалов и продажных американских политиков, официальная позиция США по этому вопросу ясна. Вашингтон не намерен слушать сказки армянских радикалов, которые уже порядком всем надоели.