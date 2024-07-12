Двойные стандарты Японии в вопросе минного террора

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Власти Японии предоставят Украине очередную партию техники для разминирования в рамках ранее достигнутых двусторонних договорённостей о поддержке.

Об этом сообщили в МИД Японии.

"Правительство Японии предоставит четыре большие машины для разминирования Государственной службе по чрезвычайным ситуациям [ГСЧС] Украины через Японское агентство международного сотрудничества. Разминирование и утилизация неразорвавшихся боеприпасов не только важны для обеспечения безопасности жителей, но также являются частью усилий по восстановлению инфраструктуры", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

21 июня министр иностранных дел Японии Йоко Камикава заявила, что в 2025 году в Токио пройдет международная встреча, посвященная вопросу разминирования в Украине.

После освобождения Карабаха от армянской оккупации Азербайджан также запросил у официального Токио технику по разминированию. Представителям Японии сообщили, что территории Азербайджана, когда-то оккупированные Арменией, в настоящее время являются наиболее загрязненными минами территориями в мире. Несмотря на просьбу, японское правительство ничего не передало Азербайджану.

Но для Украины был озвучен ответ "да".

Двойные стандарты в разделенном мире

Известно, что мир уже разделен на два полюса - Западный и Восточный.

Хотя Япония расположена на востоке, она находится на стороне Запада и решила установить экономические и политические отношения с НАТО, Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Есть и еще одно урегулирование между Россией и Японией. Например, Россия в настоящее время контролирует Курильские острова. Но японцы говорят, что эти острова - исторические земли. Возможно, это одна из главных причин теплого отношения к Украине.

С другой стороны, отношение Запада к Азербайджану и Карабаху понятно. По этой причине Япония, как и страны Запада, холодно относится к вопросам, связанным с Азербайджаном. Поскольку они находятся на одном фронте - им дорога Украина, но не Азербайджан.

Такова картина, созданная несправедливой системой, сложившейся в мире.

Конечно, азербайджанскому народу хорошо известно отношение Франции, России, Ирана, Турции, США, Евросоюза, арабских государств, Пакистана, Китая, Индии, Греции, Израиля и других столь влиятельных стран к вопросам, связанные с Карабахом. Люди также формируют свое отношение к этим странам в соответствии с отношением, проявленным к правому делу Азербайджана.

Те же моменты следует учитывать и в отношении Японии. Поддержал ли официальный Токио Азербайджан в вопросах, связанных с Карабахом?

Каким должен быть наш ответ Японии?

Сегодня экономическая, политическая и военная конкуренция в мире достигла своего пика. В прямом смысле слова проводится открытая политика, никто не скрывает своих отношений. Делая разницу между Украиной и Азербайджаном, Япония заявляет о своем отношении к нам. Нашим ответом может стать бойкот японских автомобилей.

Монополии Запада в мире приходит конец. Появляются альтернативы рынку и продуктам, представленным странами, входящими в Западный блок. Например, азербайджанцы могут отказаться от японских автомобилей и отдать предпочтение более дешевым китайским машинам, которые по качеству не сильно отстают.

Европейцы уже меняют автомобили отечественного производства на китайские электромобили.

По состоянию на конец 2023 года самый дешевый и самый продаваемый электромобиль в Китае будет стоить около 5000 долларов. Такие доступные цены почти удвоили продажи электромобилей в Китае в прошлом году. Продажи в 5,9 млн единиц превысили общий объем рынка Европы и США в два раза.

Геополитическая напряженность и, как следствие, политика правительства затрудняют выход Китая на рынок США. В результате Европа становится главной целью для китайских производителей электромобилей, ищущих новые рынки.

Около половины автомобилей, экспортируемых из Китая, в настоящее время продаются в Европе. В прошлом году это число увеличилось примерно на 60%.

Страны Евросоюза уже увеличили таможенную пошлину на автомобили китайского производства, чтобы не было проблем с продажей электромобилей отечественного производства.

Кажется, в мире формируется новый автомобильный тренд. Основа этого направления - электромобили. Основной производитель - Китай.

Процессы показывают, что в ближайшие годы интерес населения Азербайджана к автомобилям японского и западного производства резко снизится. Потому что эти машины дорогие, и они уже отстают от китайских машин в силу своих технологических преимуществ.