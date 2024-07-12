Победа Азербайджана – это пример торжества справедливости

Пакистан всегда поддерживал вашу позицию по Карабаху, и Ваша победа - это пример торжества справедливости. Пакистан всегда поддерживал вашу позицию на протяжении всех этих десятилетий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 11 июля в Исламабаде в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Азербайджан также всегда поддерживал правое дело кашмирцев, премьер-министр отметил, что имеет в виду "тех миллионов людей, которые более семи десятилетий несли огромные жертвы, чтобы добиться своего права на самоопределение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН". "Азербайджан является одной из дружественных, братских стран, наряду с другими странами Ближнего Востока, Турцией, которые поддерживают дело Кашмира", - добавил он.