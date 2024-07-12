В Баку в рамках COP29 пройдет заседание парламента

11 июля в Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание X Парламентского форума стран BRICS. Во встрече приняла участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на форуме, коснувшись важности сотрудничества на парламентской платформе, а также вопросов сотрудничества между странами-членами BRICS.

На заседании выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая отметила, что Парламентский форум является важной площадкой для диалога и сотрудничества.

Она довела до внимания участников мероприятия, что после восстановления своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан приступил к масштабным работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Бывшие вынужденные переселенцы уже возвращаются в родные дома. В настоящее время Азербайджан и Армения продолжают процесс нормализации, который принесет долгосрочный мир и стабильность в регион Южного Кавказа.

"К сожалению, по мере того, как увеличивается вероятность реального мира, мы наблюдаем возобновление селективных подходов, двойных стандартов и попыток вмешательства", - сказала С.Гафарова, отметив, что этот подход явно и открыто применяется Францией в нашем регионе. Она подчеркнула, что эта страна под разными предлогами пытается вмешаться в региональную динамику, превратить Южный Кавказ в поле конфликтов и собственной постыдной неоколониальной практики. Однако жесткая и решительная позиция, проявленная Азербайджаном, твердо препятствует любой такой попытке.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что обеспечение эффективности международной системы требует установления справедливых отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении и укреплении подлинной многосторонности. Руководствуясь этими принципами в своей внешней политике, Азербайджан способствует диалогу, сотрудничеству и солидарности как в двусторонних отношениях, так и в многосторонних форматах. По ее словам, эти принципы также являются приоритетами в деятельности BRICS. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к BRICS. Было отмечено, что усиление сотрудничества в этом контексте будет служить нашим общим целям.

В ходе выступления на пленарном заседании 10-го Парламентского форума стран BRICS Сахиба Гафарова предоставила информацию о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Спикер отметила, что проведение в нашей стране этого престижного международного мероприятия является показателем признания усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.

Призвав парламенты к проявлению активности в поиске решений климатического кризиса, спикер Милли Меджлиса проинформировала участников о парламентском заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, которое пройдет в рамках COP29 совместно с Межпарламентским союзом. Она подчеркнула, что данная встреча станет хорошей возможностью для парламентариев обменяться идеями и найти решения в борьбе с изменением климата, а парламент будет способствовать реализации многосторонней деятельности в этой сфере. Сахиба Гафарова пригласила участников мероприятия на данное заседание.

Отметим, что мероприятие открыла Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она поприветствовала участников мероприятия и высказала свое мнение о важности конференции и актуальности обсуждаемых тем.

Президент Межпарламентского союза Тулия Аксон, выступая на пленарной сессии, выразила удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и возглавляемой ею организацией. Она высоко оценила успешное председательство нашей страны в Парламентской сети Движения неприсоединения.

На мероприятии также выступили спикеры парламентов стран-членов организации.