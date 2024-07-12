Внесены изменения в состав ряда окружных избирательных комиссий

Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

"Произведены назначения в ряд окружных избирательных комиссий Сумгайытского избирательного округа № 44, Нефтчалинского избирательного округа № 70, Огуз-Габала-Шекинского округа № 117 с правом решающего голоса", - сказал Р. Гасымов.

Он также предложил назначить Алиеву Ламию Фархад гызы членом избирательной комиссии Ясамальского 2-го избирательного округа №16 с правом решающего голоса.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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