Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 12 июля в русле текущего рабочего визита в Санкт-Петербург приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента.

Выступая в ходе обсуждения вопроса об участии наблюдателей МПА СНГ во внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике, спикер Сахиба Гафарова отметила создание соответствующими государственными органами на выборах всех условий для проведения процесса на самом высоком уровне. Была обеспечена полная прозрачность избирательного процесса, чтобы избиратели могли свободно и беспрепятственно выражать свою волю. Об этом заявили и международные наблюдатели.

Упомянув участие в мониторинге выборов 790 международных наблюдателей от 89 стран и 72 международных организаций, в том числе 22 парламентов и 12 межпарламентских организаций, спикер Милли Меджлиса отметила как основной касающийся выборов момент то, что них наш народ проголосовал за дальнейшее развитие Азербайджана, полностью восстановившего свои территориальную целостность и суверенитет. Было отмечено, что Ильхам Гейдар оглы Алиев был вновь избран Президентом Азербайджанской Республики, набрав более 92 процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах.

В своем выступлении Сахиба Гафарова охарактеризовала наблюдение за избирательными процессами как важную сферу сотрудничества в рамках МПА СНГ. Оно способствует развитию демократии и правовых государств на территориях стран-членов посредством обмена опытом в сфере организации и проведения избирательных процессов. Поэтому, особого внимания заслуживают деятельность и вклад Международного Института Мониторинга Развития Демократии, Парламентаризма и Соблюдения Избирательных Прав Граждан ПА СНГ (МГИМ), в том числе его Бакинского филиала в процессе наблюдения за выборами.

В своем выступлении спикер Сахиба Гафарова подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в области мониторинга избирательных процессов и сообщила, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики 1 сентября 2024 года в нашей стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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